Эксперты назвали продукты, который предотвращают рак молочной железы

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12.04.2020, 23:18, Новости дня

Исследование ученых показало, что девушки, которые придерживаются диеты с высоким содержанием клетчатки, менее других подвержены развитию рака молочной железы.

Специалистами были проанализированы данные 20 научных наблюдений с целью обнаружить связь между частотой возникновения рака молочной железы и употреблением клетчатки. В исследованиях, которые изучали специалисты, сообщалось о прямой связи между потреблением клетчатки и раком молочной железы.

Но эксперты утверждают, что обнаруженный ими эффект еще необходимо доказать путем проведения клинических исследований. Диеты с высоким содержанием клетчатки полезны, но анализ ученых напрямую не указывают, что они способны снизить риск развития рака молочной железы.



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