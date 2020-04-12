В лечении болезни Альцгеймера поможет ультразвук

12.04.2020, 23:18, Новости дня

Новое исследование специалистов доказало потенциальную пользу применения ультразвука в лечении болезни Альцгеймера.

Во время эксперимента специалисты использовали фокусированный ультразвук в сочетании с микропузырьковой терапией и установили, что их сочетание способно создавать отверстия в гематоэнцефалическом барьере. Такой барьер отделяет центральную нервную систему от кровеносной системы. Это помогает ему защищать мозг и не позволять циркулирующим в крови токсинам и микроорганизмам проникнуть в нервную ткань.

Ученые определили, что связь между клетками разрушается, когда они сжимаются и расширяются под воздействием ультразвука. Возникающие отверстия смогут пропускать лекарства, которые необходимы во время лечения болезни Альцгеймера.