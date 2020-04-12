Назван ТОП-5 уникальных шестиколёсных автомобилей

12.04.2020, 23:09, Разное

Ежегодно мировые автопроизводители представляют десятки новинок, относящихся к разным сегментам, но некоторые из них становятся особо интересны посетителям мотор-шоу из-за уникальности разработки и исполнения. В этом ряду свою нишу занимают и шестиколёсные автомобили, ТОП-5 которых назвал интернет-портал «Тарантас Ньюс».

Первую строку списка автоэксперты отдали представителю немецкого автопрома Mercedes-Benz G 63 AMG 6×6. Эта модель сошла с конвейера в 2013 году, от типичного «гелика» отличаясь наличием дополнительной третьей оси и установленным под капотом двигателем рабочим объёмом 5,5 л, генерирующим мощность 544 «лошади». Вторая позиция ТОПа досталась гоночному болиду Tyrrell P34, созданному в 1976 году специально для участия в Формуле-1. В авто была предусмотрена установка 4-х передних колёс диаметром 10 дюймов, что, по задумке конструктора, могло способствовать снижению лобового сопротивления и при этом неизменному контакту с трассой.

Третье место рейтинга занимает «идейное продолжение» предыдущего болида – Ferruccio Covini C6W. Проект этого авто начали разрабатывать ещё в 1970-х годах и только 15 лет назад оно впервые дебютировало в рамках мотор-шоу de l’Auto. Уникальный автомобиль оснащался 440-сильным 4,2-литровым агрегатом, но «революционным» так и не стал, оказавшись просто «любопытной новинкой». Две последние строки ТОП-5 шестиколёсных авто эксперты отдали спецверсии пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss, получившей название Hennessey Goliath 6×6, а также доработанной специалистами Chelsea Truck Company модели Land Rover Defender 6×6.