 

МИД РФ предостерег от попыток политизации пандемии коронавируса

12.04.2020, 23:01, Новости дня

Недавние обвинения США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) МИД РФ расценил как попытку переложить ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах американских границ. Подобные попытки вызывают обеспокоенность, заявило российское внешнеполитическое ведомство в своем Facebook.

Там напомнили о недавнем брифинге официального представителя МИД Марии Захаровой 9, на котором она заявила, что РФ считает такую позицию неконструктивной, а подобные заявления — несвоевременными и контрпродуктивными.

В МИД РФ подчеркнули, что "исключительно важно избегать политизации ситуации вокруг пандемии, представляющей собой глобальный вызов всему международному сообществу и требующей слаженных действий всех государств".

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал ВОЗ за недостаточную, по его мнению, реакцию на пандемию коронавируса.



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