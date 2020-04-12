Российское образование адаптируется к коронавирусу

12.04.2020, 23:01, Новости дня

Российские школьники вышли с каникул и приступили к занятиям. Дистанционно. Студенты вузов — тоже на "удаленке". Тот самый случай, когда педагоги учатся вместе с учениками. Далеко не каждый преподаватель, особенно старшего поколения, подкован в цифровых технологиях и легко справляется со специальными компьютерными программами.

Вообще же учебный год подходит к концу. И в Минпросвещения предложили регионам рассмотреть возможность для учеников 1-8 классов закончить его раньше срока. Все, что не доучили, — перенести на осень. 9, 10 и 11 классов эта мера не касается — у них впереди госэкзамены и поступление в вузы. Как российское образование адаптируется к коронавирусу?

Обучение онлайн дается нелегко. В Новгороде на третий день "дистанционки" перестали прикрепляться файлы, электронный дневник упал.

В Санкт-Петербурге учителя тоже приспособились не сразу, но к концу недели освоились.

Родителям приходится соответствовать, хоть это и сложно. "Мы не специалисты и не можем заместить учителей: ни специального образования, ни опыта", — жалуются они.

Процесс цифровой трансформации небыстрый — никто в мире никогда не собирался делать онлайн-обучение всеобъемлющим и массовым. Даже в Санкт- Петербурге, например, у некоторых школьников вообще не было никаких гаджетов.

"Мы обратились и к бизнесу и петербуржцам, и на сегодняшний день мы передали уже в школы больше 6 тысяч планшетов и ноутбуков", — сказала Ирина Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Старейшая и одна из лучших школ Санкт-Петербурга. Здесь на дистанционное обучение перешли легко — система в лицее налажена давно. Выглядит это, конечно, футуристично: учитель в пустом классе перед вэб-камерой ведет урок. Ученики в окнах Skype делятся своими впечатлениями от таких занятий. Кто-то из педагогов даже научился дистанционно проводить практические занятия.

Учатся не только ребята — педагоги тоже теперь постоянно учатся и открывают новое. Крупнейшие онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для школьников и студентов. В рекордно сжатые сроки заработала "Яндекс. Школа".

Mail.ru Group запускает вебинары для студентов, подключает учителей и школьников через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Сообщили, что учебный год могут продлить на две недели, чтобы все успели подготовиться к ЕГЭ. И школы, и вузы прорабатывают возможность выпускных экзаменов, подачу документов и прохождение вступительных испытаний онлайн.

"Если потребуется, то основную часть вступительных экзаменов вузы организуют онлайн. Итоговую квалификацию и защиту дипломов — тоже онлайн. Задача решаемая", — заверил Валерий Фальков, министр науки и высшего образования.

Несколько лет назад в МГУ опробовали собственную платформу. Сегодня это более 3000 лекций по самым разным предметам, авторские курсы и даже виртуальные лаборатории.

Формулы, мел, доска — такая классическая форма преподавания, и так в МГУ учили 265 лет. Теперь аудитории на замке. В коридорах — гулкое эхо. Но и преподаватели, и студенты говорят, что онлайн-образовательный процесс еще стал еще интенсивнее.

В Североосетинском госуниверситете до сих пор использовали онлайн-форматы от случая к случаю — теперь альтернативы нет.

Все образовательные программы должны быть реализованы качественно. Поэтому, напоминает Министерство просвещения, если учить дистанционно не получается, то по закону школы могут вернуться к очной форме, если эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет.

"Это может быть деление классов на подгруппы. Если школа принимает на себя такую ответственность, дети могут сесть за парты", — отметил Виктор Басюк, замминистра просвещения.

В отдаленных улусах Якутии, там, где Интернет работает с перебоями, после дополнительной недели каникул ребята вышли, но уже в новую школу: уроки укороченные, постоянная уборка, кварцевание, дети сидят на расстоянии 1, 5 метра, все — в масках.

Для всех в Сети раскручивается новый всероссийский конкурс "Большая перемена". Регистрация — через сайт. Можно выбрать одну из девяти тем — от искусства до медицины — и создать свой проект в команде под руководством наставника. Выберут 600 победителей: 300 — среди учеников 10 классов и столько же среди 8-9 классов. Уникальная возможность выиграть до миллиона рублей на обучение. Финал — осенью.

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"Вести недели"