Как российские дипломаты выдержали китайский карантин

12.04.2020, 23:01, Новости дня

Корреспондент ВГТРК Александр Балицкий в деталях изучил жизнь самого крупного зарубежного посольства российского МИД. Дипломатам и их семьям пришлось пережить непростые времена. Теперь они уже позади. Как наши соотечественники выдержали китайский карантин?

Каждое утро Андрея Денисова, российского посла в КНР, здесь начинается со свежей китайской прессы. Вот в "Жэньминьжибао" — слова Си Цзиньпина о планах после эпидемии. Но его задача — читать еще и между строк, ведь карантинные меры внесли коррективы и в регулярные встречи с китайскими властями и бизнесом. Теперь они — все больше через экран.

"В области политической координации есть и такие вопросы, которые не очень удобно обсуждать по проводам. Лучше это делать при личной встрече. Но чем-то приходится жертвовать", — сказал Андрей Денисов.

Даже в масках они всегда сохраняют лицо. А на повестке — поставки медицинских грузов. Сначала РФ помогла Китаю — доставили прямо в Ухань. Теперь уже Китай отправляет нам миллионы масок и аппараты ИВЛ. И надпись "Вирус будет разбит, победа будет за нами!" говорит о многом.

"Можно сказать, что из Шанхая мы практически организовали что-то вроде воздушного моста", — отметил Денисов.

Наводить мосты — их работа. Даже когда на них санитарные кордоны, а авиасообщение приостановлено. В таких условиях дипломаты эвакуировали на операцию в Россию больную раком девочку с мамой. На реанимобиле, по перекрытым дорогам, через половину Китая.

Для начинающего атташе Алексея Моисеенко последние три месяца стали испытанием. И пусть перед входом в консульский отдел нет привычных очередей, вопросов по телефону решать приходится в разы больше. И нужно ускориться.

Крутят педали. Здесь почти все — дипломаты. Так быстрее. Ведь российское посольство в Пекине — одно из самых больших по площади. 16 гектаров. С высоты — целый зеленый остров посреди высоток из стекла и бетона.

Летом, кстати, воздух чище чем за забором, и на несколько градусов прохладнее — соседи завидуют. Пруды, водопады, единственный в Пекине православный храм Успения. Напротив — уникальная реликвия — ритуальная чаша XVII века. Подарок императора Канси плененным амурским казакам, ставшим элитой пекинской гвардии.

Российское посольство находилось здесь, конечно, не все время. Но именно это место в Пекине связано с Россией вот уже больше трех столетий. Русскую духовную миссию основали тут еще до установления дипотношений. И занималась она не только вопросами культуры и веры, являясь проводником интересов РФ во всей Азии.

Держать ложки им, конечно, уже не так привычно, как палочки. Но именно они в школьном ансамбле — гвоздь любого выступления. Китайцы в восторге. Посольская школа — единственная в Пекине, что не закрылась на карантин. Но врач с тепловизором встречает всех обязательно.

В классах — только дети сотрудников посольства — они не покидают территорию. Остальные учатся дистанционно. Сеанс связи — через WeChat — главный китайский мессенджер. По нему и домашние задания. Учителя привыкли и даже делятся опытом с российскими коллегами — тут ведь все началось гораздо раньше.

Встретить в посольском городке кого-то в маске практически невозможно. Но стоит выйти за территорию — и ограничительные меры снова в действии.

Для Златы и Сони это так же привычно, как чистить зубы. Их мама — супруга советника посольства по культуре — и сама посол. Китайского языка в Интернете. Ведет курсы онлайн. А за три месяца эпидемии и сама научилась у китайцев многому.

Именно жесткие меры — говорят здесь — во многом и помогли Китаю справиться с эпидемией, против которой страны встали единой стеной. Для чего, российским дипломатам напоминать не нужно. Даже в конференц-заде у них в прямом смысле позади Москва.

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"Вести недели"