Импотенция говорит о риске ранней смерти

12.04.2020, 22:54, Разное

Эректильная дисфункция или импотенция не только снижает качество жизни. Ученые показали, что это расстройство может говорить о высоком риске болезней сердца и ранней смерти. Новое исследование будет опубликовано в Journal of the Endocrine Society, говорится в пресс-релизе Эндокринологического общества.

Эректильная дисфункция может быть следствием как сосудистой патологии, так и низкого уровня мужского полового гормона тестостерона в крови. Нарушения со стороны половой жизни могут быть предвестниками развернутой картины сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, указывает соавтор нового исследования Леен Антонио из Больницы Лёвенского университета в Бельгии.

Ранее было известно, что низкий уровень тестостерона связан с повышенным уровнем смертности среди мужчин среднего возраста и старше. Кроме того, сексуальные нарушения у пожилых людей коррелируют с риском смерти.

В новой научной работе авторы проанализировали данные, которые были собраны в крупном исследовании старения мужчин (European Male Ageing Study). Они проверили, как связаны уровень половых гормонов и сексуальная функция у почти 2 тысяч мужчин с тем, были ли те живы через 12 лет после начала исследования.

Основные результаты исследования:

· У мужчин с нормальным уровнем тестостерона и с эректильной дисфункцией риск смерти был выше на 51% по сравнению с теми, у кого не было импотенции.

· Чем ниже был уровень тестостерона, тем выше был риск смерти.

· Наличие эректильной дисфункции, редкие утренние эрекции и снижение либидо указывали на увеличение риска смерти в 1,8 раз.

· Одна лишь эректильная дисфункция говорила об увеличении риска смерти в 1,4 раз.

«Обсуждение нарушений сексуальной жизни с врачами важно, поскольку может помочь обнаружить и вылечить сердечно-сосудистые заболевания», – утверждает Антонио.