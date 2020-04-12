Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической безопасности

12.04.2020, 22:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин после разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом провел отдельный телефонный разговор с американским лидером, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности», – говорится в сообщении на сайте президента России.

В начале марта помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд сообщил, что в администрации США «очень довольны» состоявшийся в январе в Женеве переговорами с Россией по стратегической стабильности.

В середине февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео почувствовал более конструктивные подвижки в позиции Вашингтона по вопросам стратегической стабильности.

В Госдепе сообщали, что Вашингтон направил Пекину официальное приглашение к стратегическому диалогу о вопросах безопасности, но тот «еще не принял» приглашение.