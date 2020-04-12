 

Лиза Галкина поздравила отца с Вербным воскресением и Днем космонавтики

12.04.2020, 22:53, Разное

Известный шоумен Максим Галкин разместил на своей странице в Instagram видеоролик, которым его дочь Лиза Галкина поздравила с Вербным воскресением и Днем космонавтики. Публикация знаменитости вызвала массу сентиментальных отзывов от подписчиков.
В опубликованном видеоролике Лиза, являющаяся дочерью Максима Галкина и Аллы Пугачевой, увлеченно прочитала отцу, снимавшему её на камеру, трогательное и звучное поздравительное стихотворение, посвященное празднику Вербного воскресенья. Разумеется, маленькая артистка исполнила роль чтицы со свойственной ей увлеченностью и интонацией.

Однако на этом “сюрприз” для юмориста не закончился – после поздравления, в честь Дня космонавтики, Лиза Галкина провела маленький научный экскурс, повествующий о тонкостях происхождения слова “космонавт” на самых разных языках мира. Повествование было настолько глубоким и неожиданным, что Максим Галкин честно признался дочери, что такими широкими познаниями не обладает даже он сам. К слову, после Лизы к поздравлениям присоединился и её брат Гарри.

Стоит отметить, что короткое видео благодаря артистическим способностям Лизы Галкиной превратилось, по сути, в мини-спектакль, который не мог остаться не оцененным по достоинству посетителями микроблога комика. Публикация была сопровождена большим количеством комментариев, полных умиления и восторга. “Ну, чудо чудное же”, – резюмировала общие тирады известная телеведущая Лера Кудрявцева. Примечательно, что менее, чем за половину суток, видеоролик просмотрели более полутора миллионов подписчиков.



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