 

В ОПЕК+ спрогнозировали общемировое сокращение добычи нефти на 19 млн баррелей

12.04.2020, 22:48, Новости дня

ОПЕК+ оценивает, что с 1 мая добыча нефти снизится с текущего уровня на 19 млн баррелей в сутки с учетом обязательств всех других нефтедобытчиков, включая США, Канаду, Норвегию, сообщил источник в одной из делегаций альянса.

«От сегодняшнего уровня добычи, начиная с 1 мая общие обязательства сократить добычу составят почти 19 млн баррелей в сутки», – приводит слова источника РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет как об ОПЕК+, так и других странах, в которых наблюдается перепроизводство нефти.

«Девятнадцать миллионов – это общее сокращение от каждого производителя, включая членов МЭА (Международное энергетическое агентство), таких как Канада, США, Норвегия», – добавил источник в одной из делегаций альянса.

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти.

Лидеры России, США и Саудовской Аравии поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом.

Позднее глава минэнерго Саудовской Аравии назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+, а также самим королевством.



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