Эр-Рияд назвал согласованный объем сокращения добычи нефти странами ОПЕК+

12.04.2020, 22:30, Новости дня

Страны ОПЕК+ сократят добычу почти на 12,5 млн баррелей в сутки от уровня апреля, сообщил глава минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью Bloomberg.

Абдель Азиз бен Сальман уточнил, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

По словам главы минэнерго Саудовской Аравии, он «более чем доволен» заключенной сделкой, так как страны-участницы ОПЕК+ хотели «вернуть стабильность рынка».

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти. В ходе заседания все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.

Лидеры России, США и Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом.

Ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку, в том числе США.