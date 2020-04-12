«Американские медсестры»: герои среди нас

12.04.2020, 22:20, Новости дня

«Каждый день мы слышим истории о медиках, которые рискуют своей жизнью, спасая заболевших коронавирусом, – говорит Кэролин Джонс (Carolyn Jones), режиссер документального фильма «Американская медсестра» (The American Nurse). – Кто же эти люди, избравшие эту профессию? Какой у них, так сказать, ДНК? Наш фильм прослеживает судьбы пятерых медработников. Мы хотим понять, почему они идут навстречу кризису в то время, как остальные бегут от него».

Фильм «Американская медсестра» уже демонстрировался в кинопрокате несколько нет назад. В условиях пандемии компания Kino Lorber решила сделать повторный бесплатный выпуск посредством стримингового сервиса Kino Now, который продлится до конца мая. Релиз приурочен к Национальной неделе медсестер (National Nurses Week, 6-12 мая). Кроме того, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (WHO) 2020 год провозглашен Международным годом медсестер и акушерок.

Как подчеркивается в пресс-релизе фильма, «никогда еще в современной истории роль медсестер не была столь критически важной».

В фильме, продюсером которого выступила Лиза Фрэнк (Lisa Frank), рассказывается о пятерых медиках различной специализации, которые вкладывают всю свою душу, весь свой опыт в помощь больным, престарелым и инвалидам. Спонсором проекта повторного выпуска стала компания Fresenius Kabi, которая выпускает препараты и технологии для медицинских целей.

Фильм «Американская медсестра» получил самый высокий рейтинг на киноманском сайте Rotten Tomatoes. «Эмоционально захватывающим и психологически откровенным» назвал его критик издания Hollywood Reporter Джон Дефор. Известная телеведущая Кэти Курик посвятила одну из своих программ этой картине и ее героям.

В основу фильма положена книга Кэролин Джонс «Американская медсестра: фотографии и интервью», получившая признание и награды. Вышедшая впервые в 2012 году, она в эти дни выпускается уже четвертым изданием.

«Медсестры значат в этот критический момент истории гораздо больше, чем когда-либо раньше,– и говорит Кэролин Джонс. – В какой-то момент нашей жизнь мы неизбежно познакомимся с ними, будучи сами пациентами или заботясь о заболевшем члене семьи. И эта встреча может значить очень многое, может уменьшить страдания и внушить надежду. В дни борьбы с пандемией коронавируса я очень рада, что мы даем возможность посмотреть наш фильм людям, находящимся в режиме карантина и самоизоляции».

Фильм знакомит зрителя с пятью медработниками. Джейсон Шорт колесит по крутым дорогам в Аппалачских горах в Кентукки, чтобы добраться до пациента с онкологическим диагнозом. Тоня Фауст возглавляет тюремный хоспис для тяжело больных заключенных, отбывающих пожизненный срок в городке Энгола, штат Луизиана. Наоми Кросс –одна из лучших акушерок родильного отделения госпиталя Джонса Хопкинса в Балтиморе. Сестра Стивен, монахиня в доме престарелых в Маунт-Кэлвери, штат Висконсин, ведет программу психологической терапии с помощью домашних животных. И, наконец, Брайан Макмиллион, ветеран войны из Сан-Диего, специализируется на реабилитации военнослужащих, раненных в ходе боевых операций на Ближнем Востоке.

Кинорежиссер, фотограф, продюсер, драматург Кэролин Джонс родилась в 1957 году в Ланкастере (Пенсильвания). Ее интересуют темы глобального значения – от борьбы с СПИДом до роли женщин в социальной жизни. Весной 2018 года документальный фильм Джонс «Очертания надежды» (Defining Hope), посвященный проблемам ухода за умирающими пациентами, более тысячи раз демонстрировался на региональных каналах телесети PBS. Ее новый фильм, «Неотложный случай» (In Case of Emergency), рассказывает о работниках службы «скорой помощи» в семи регионах Америки. Фильм планируется к выпуску до конца этого года.

«Американская медсестра». Courtesy photo

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с Кэролин Джонс по телефону.

Олег Сулькин: Сначала вышла книга, а затем фильм. Какие-то принципиальные изменения вы внесли в сценарий фильма?

Кэролин Джонс: Книга фокусировалась на фотографиях моих пяти героев. Собственно, это было мое первое знакомство с медсестрами. Для фильма я с ними более подробно пообщалась. Книга стала своего рода планом, тематической раскладкой будущего фильма. Я взяла тогда интервью у более ста медсестер и медбратьев. Меня заинтересовали темы военных ветеранов, ухода за престарелыми, медицинской помощи на дому, тюремной системы здравоохранения, повальной бедности в отдельных регионах страны. Мой продюсер, друг и единомышленник Лиза Фрэнк разыскала конкретных людей в этих сферах медицинской помощи. Затем мы вместе с ней отобрали пятерых, ставших нашими героями.

О.С.: Это ваша идея – повторно показать фильм в дни борьбы с коронавирусом?

К.Д.: Да. Я предложила показать фильм бесплатно. Фильм очень востребован. Его показывают как визуальное пособие будущим медсестрам в медицинских колледжах и университетах. Интересно, что многие студенты даже не представляют себе, насколько широк диапазон применения профессиональных знаний и опыта медсестры. Многие зрители признавались, что были удивлены тем, как много существует сфер медицинской помощи, в которых востребованы медсестры.

О.С.: Прошло порядка шести лет с момента премьеры вашего фильма. Что-то изменилось в судьбах ваших пятерых героев?

К.Д.: У кого-то изменилось, а кто-то продолжает заниматься тем же. Скажем, монахиня Стивен уже не главная медсестра в доме престарелых, но она продолжает работать в нем. Акушерка Наоми стала преподавателем, стремясь заинтересовать своих студентов специализироваться в этой области. Медбрат Джейсон, который прежде работал на выезде, несколько лет принимал пациентов в больничном отделении неотложной помощи. Я с ним говорила несколько дней назад. Он напряженно работает в эти тревожные дни, когда в его больницу поступают заразившиеся коронавирусом. Кстати, Джейсон один из тех, кто бьет тревогу, стремясь убедить коллег в реальности угрозы. Некоторые из них упрямо считают, что пандемия не затронет малонаселенные районы Аппалачей.

О.С.: Что вы вынесли из тесного общения с медсестрами? Есть что-то, что их всех объединяет?

К.Д.: Конечно. Они должны обладать способностью оказывать как физическую, так и духовную помощь своим пациентам. Я бы назвала это холистическим подходом. Для всех людей важны такие качества, как сострадание, жалость, доброта, но для данной профессии это непременное, обязательное условие. Я помню, когда наш фильм впервые вышел к зрителям, его включил в свою зарубежную образовательно-культурную программу Госдепартамент США. И тогда, в 2015 году, я десять дней ездила с фильмом по России.

О.С.: Где вы его показывали? И какова была реакция российской публики?

К.Д.: Мы начали с Москвы, потом побывали в Екатеринбурге, Перми и Казани. Для меня эта поездка стала откровением, открыла глаза на многое, разрушив стереотипные представления о России и русских. Ошеломляющая поездка! Ко мне после просмотров подходили зрители и признавались, что никогда не думали, что американцы могут быть такими отзывчивыми. Другие были шокированы уровнем бедности, которая в их сознании никак не ассоциировалась с Америкой.

О.С.: А что вас лично удивило?

К.Д.: То, что профессия медсестры в рейтинге медицинских профессий в России не занимает должное место. И еще: это, конечно, частность, но медсестрам, как я поняла, не разрешается использовать стетоскоп, что для американцев несколько непривычно.

О.С.: Вы знаете, существует лингвистическая проблема со словом nurse. На русский язык оно переводится как «няня» и «медсестра», словами женского рода, что отражает более чем вековую историю этой профессии, бывшей до недавнего времени чисто женской сферой. Приходится при переводе использовать варианты «медсестра и медбрат» или «медработники».

К.Д.: Интересно. Я не помню, чтобы я встретила в России мужчин, работающих «медбратьями». Я бы это запомнила. Кстати, в Америке такое отношение тоже бытует. Когда я говорила с Джейсоном, он признавался, что поначалу стеснялся своей профессии, полагая, что она недостаточно мужественная.

О.С.: Как вы думаете, нынешний кризис изменит отношение к профессии медсестры и медбрата?

К.Д.: Это должно произойти. В век новейших технологий и продвинутой фармакологии роль медсестры остается очень важной, а иногда определяющей. Она первая, еще до врачебных тестов, помогает определить состояние больного. Трудно переоценить силу слова, прикосновения, доброй улыбки. Мы сейчас делаем фильм об отделениях неотложной помощи в разных уголках Америки и убеждаемся в том, что медсестры и медбратья в очень многих случаях обеспечивают «линию жизни» для пациентов.