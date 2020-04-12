 

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт решили дополнительно сократить поставки нефти

12.04.2020, 22:16, Новости дня

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«На встрече министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что королевство вместе с Кувейтом и ОАЭ согласилось добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам на рынке», – приводит слова министра нефти Ирана РИА «Новости».

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в свою очередь сообщил, что страна согласна сократить добычу от уровня в 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти. В ходе заседания все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.

Ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку, в том числе США.



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