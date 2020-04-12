 

Эксперты сравнили характеристики топового китайского процессора KaiXian KX-U6780A с CPU Intel и AMD

12.04.2020, 22:09, Разное

Сравнительно новый процессор топового уровня KaiXian KX-U6780A на 8 ядер от шанхайской компании Zhaoxin сравнили по характеристикам со «старожилами» от Intel и AMD. Как утверждают китайские разработчики, их CPU вполне сопоставим с производительностью 4-ядерного Core i5-7400, не поддерживающего технологию Hyper-Threading. Это заявление и проверили эксперты.
Прежде всего, стоит отметить, что 8-ядерным KX-U6780A не поддерживается технология гиперпоточности, функционирует устройство на частоте в 2,7 ГГц, объём кэш-памяти II уровня у него – 8 МБ, имеется DDR4-2666, TDP девайса – 70 Вт. Шанхайский центральный процессор производится по 16-нанометровому техническому процессу. Данный CPU оснащён неким встроенным графическим ядром, поддерживающим DX11, но каким именно – не уточняется.

Как следует из описанных выше характеристик, в действительности KX-U6780A не может сравниться даже с Core i3-7100, а тем более с его более старшим «собратом». Зачастую производительность CPU из КНР не дотягивает и до Pentium G5600, более раннего, чем Core i3-7100, но всё-таки только 2-ядерного. В ряде приложений производительность KX-U6780A экстремально низкая.

Если говорить о том самом интегрированном GPU, он является очень слабым. В компьютерной командной игре Dota 2 при минимальных настройках качества графики в разрешении Full HD процессор от Zhaoxin способен без дискретной видеокарты обеспечить только 17 к/с, в то время как Core i5-7400 при своём UHD 630 – впятеро больше, то есть 85 к/с.

Не может похвастаться KX-U6780A и таким параметром, как энергоэффективность, что, в принципе, вполне ожидаемо, при учёте техпроцесса. Назвать данный CPU “прожорливым” явно нельзя, однако всего конкуренты этого центрального процессора потребляют где-то в два раза меньше энергии.

Таким образом, пока что нет причин всерьёз сопоставлять CPU от Zhaoxin даже с не самыми модернизированными ЦП от американских производителей интегральной микросхемной электроники Advanced Micro Devices (AMD) и Intel, ведь в каких-то вещах KX-U6780A выступает на уровне дешёвых Athlon и Pentium, а в других случаях – отстаёт даже от них, причём в разы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод и хочет вернуться домой в Канаду

07.02 / Мнение: Зачистка Саракиба

06.04 / Мнение: Логотип 5G и Коронавируса на 20-ти фунтовой банкноте

26.02 / Алёна Водонаева о вероятности вступления в партию: «Я гуляю сама по себе»

14.03 / Павел Прилучный намекнул на возможное участие в новом сезоне шоу «Холостяк»

17.02 / Скандалы: Что за дичь

16.02 / Сергей Глушко рассказал об общительности проживающей в США тёщи

24.03 / «Схожу вместо вас в магазин, в маске. Цена договорная»

20.03 / Учёные: Имеющие старших братьев мужчины чаще становятся гомосексуалистами

03.04 / В Роскачестве посоветовали пользоваться безналичной оплатой товаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска