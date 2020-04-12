Эксперты сравнили характеристики топового китайского процессора KaiXian KX-U6780A с CPU Intel и AMD

12.04.2020, 22:09, Разное

Сравнительно новый процессор топового уровня KaiXian KX-U6780A на 8 ядер от шанхайской компании Zhaoxin сравнили по характеристикам со «старожилами» от Intel и AMD. Как утверждают китайские разработчики, их CPU вполне сопоставим с производительностью 4-ядерного Core i5-7400, не поддерживающего технологию Hyper-Threading. Это заявление и проверили эксперты.

Прежде всего, стоит отметить, что 8-ядерным KX-U6780A не поддерживается технология гиперпоточности, функционирует устройство на частоте в 2,7 ГГц, объём кэш-памяти II уровня у него – 8 МБ, имеется DDR4-2666, TDP девайса – 70 Вт. Шанхайский центральный процессор производится по 16-нанометровому техническому процессу. Данный CPU оснащён неким встроенным графическим ядром, поддерживающим DX11, но каким именно – не уточняется.

Как следует из описанных выше характеристик, в действительности KX-U6780A не может сравниться даже с Core i3-7100, а тем более с его более старшим «собратом». Зачастую производительность CPU из КНР не дотягивает и до Pentium G5600, более раннего, чем Core i3-7100, но всё-таки только 2-ядерного. В ряде приложений производительность KX-U6780A экстремально низкая.

Если говорить о том самом интегрированном GPU, он является очень слабым. В компьютерной командной игре Dota 2 при минимальных настройках качества графики в разрешении Full HD процессор от Zhaoxin способен без дискретной видеокарты обеспечить только 17 к/с, в то время как Core i5-7400 при своём UHD 630 – впятеро больше, то есть 85 к/с.

Не может похвастаться KX-U6780A и таким параметром, как энергоэффективность, что, в принципе, вполне ожидаемо, при учёте техпроцесса. Назвать данный CPU “прожорливым” явно нельзя, однако всего конкуренты этого центрального процессора потребляют где-то в два раза меньше энергии.

Таким образом, пока что нет причин всерьёз сопоставлять CPU от Zhaoxin даже с не самыми модернизированными ЦП от американских производителей интегральной микросхемной электроники Advanced Micro Devices (AMD) и Intel, ведь в каких-то вещах KX-U6780A выступает на уровне дешёвых Athlon и Pentium, а в других случаях – отстаёт даже от них, причём в разы.