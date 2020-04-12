 

Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры

12.04.2020, 22:08, Новости дня

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу», – говорится в сообщении на сайте президента России.

Руководители России, США и Саудовской Аравии договорились о продолжении контактов.

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти. В ходе заседания все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.

Ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку, в том числе США.



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