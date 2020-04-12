Ученые обеспокоены угрозой массового вымирания живых существ

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12.04.2020, 21:57, Новости дня

Австралийские ученые напомнили о том, что они обеспокоены проблемами экологии, о которых не стоит забывать.

Экологи утверждают, что несвоевременное решение экологических проблем может привести к возникновению массового вымирания живых существ на Земле. По словам специалистов, концентрация углекислого газа в атмосфере планеты близится к критической отметке. Это может стать причиной того, что внушительная часть Земли окажется непригодной для жизни.

Специалисты также обеспокоены тем, что в настоящее время климатические изменения уже успели негативно повлиять на жизнь половины млекопитающих и четверти птиц. Ученые обращают внимание на то, что ситуацию можно исправить путем уменьшения количества выбросов вредного и разработки технологии, которая бы уменьшила количество углекислого газа в воздухе.



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