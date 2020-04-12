Прогнозировать шизофрению специалисты планируют по изменениям в детстве

12.04.2020, 21:57, Новости дня

Ученые выяснили, что зачатки расстройства аутистического спектра и шизофрении можно обнаружить по изменениям развития префронтальной коры с внутриутробного периода и до детства.

Во время нового исследования специалисты измерили количество РНК, которая содержит информацию об общей активности генов. Специалисты изучили 176 образцов тканей на разных стадиях развития для определения того, как варианты ДНК влияют на функцию мозга.

По словам ученых, разобраться в том, как изменения в развитии мозга могут привести к шизофрении и аутизму в более позднем возрасте, им поможет понимание связи генетических и функциональных изменений.