Гоген Солнцев отметил годовщину свадьбы с Екатериной Терешкович

12.04.2020, 21:53, Разное

Гоген Солнцев отметил годовщину бракосочетания с Екатериной Терешкович. Условия карантина не позволяют им организовать праздник, потому они дома наслаждаются фильмом о космонавтике.

Гоген Солнцев на своей странице в Instagram написал, что у него сегодня тройное празднование. Кроме двухлетия свадьбы справляют также Вербное воскресенье и День космонавтики. Шоумен в честь такого дня подарил Екатерине Терешкович вербу, а потом они вместе смотрели кино о космонавтике. Также артист отмечает, что веселье в честь их годовщины не отменили, а просто перенесли, так как близкие семьи желают поздравить пару сами.

Напомним, что супруги часто получают внимание из-за семейных скандалов. Но судя по информации, опубликованной в последнем посте, пара наладила отношения.