Минздрав Украины забрал из Госрезерва 10 млн просроченных медицинских масок – глава Госрезерва

12.04.2020, 21:45, Новости дня

У Государственного агентства резерва Украины Министерство здравоохранения после начала эпидемии коронавирусной инфекции забрало просроченные медицинские маски. Об этом глава Госрезерва Ярослав Погорелый сообщил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 12 апреля.

Он объяснил, что срок годности масок, полученных Госрезервом в 2010 году, истек через пять лет.

“Министерство здравоохранения заявило, что не видит смысла хранить в Госрезерве “медицину”. …Просроченные никто не хотел брать. Госрезерв с 2013 года 24 раза проводил аукционы по продаже медицинских масок, но потерпел фиаско. Никто не хотел их покупать. Агентство вело прямые переговоры с Минздравом. Они отвечали: “Нет, куда нам столько”, – рассказал Погорелый.

По его словам, о масках в Госрезерве Кабмин вспомнил в январе 2020 года, и решил ускорить передачу их Минздраву. Договор был подписан 11 февраля, “однако представители министерства приехали только через две недели”. Передали 10 млн масок.

“Фактически последнюю партию масок Минздрав забрал только 23 марта 2020 года. С точки зрения времени – да, они просроченные. С точки зрения качества – они вполне готовы к использованию. Так, в одной из областей их отдали на экспертизу, чтобы понять, можно ли их носить, есть ли в этом смысл? Получили утвердительный ответ о том, что их вполне можно использовать”, – объяснил глава Госрезерва.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

В стране как минимум до 24 апреля действует карантин, граждан обязывают носить маски.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.