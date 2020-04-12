 

В Андерлехте подросток нарушил условия карантина и разбился насмерть, убегая от полиции. В городе вспыхнули беспорядки

12.04.2020, 21:45, Новости дня

В Андерлехте (Брюссельский столичный регион, Бельгия) 11 апреля вспыхнули беспорядки из-за гибели 19-летнего подростка, которого преследовала полиция в связи с нарушением правил карантина, введенного в стране из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает бельгийский телеканал RTBF.

Инцидент произошел около 21.00 по местному времени в пятницу, 10 апреля. 19-летний Адиль и, по всей видимости, его друг ехали на скутерах, когда наткнулись на полицейский патруль (в Бельгии во время карантина на скутерах и мотоциклах можно ездить только на работу). При виде полиции скутеристы прибавили скорости и попытались скрыться.

Во время погони в скутер Адиля врезалась одна из полицейских машин, и он скончался от полученных травм. По версии полиции, подросток выехал из-за фургона, и водитель полицейского авто, которого вызвали в качестве подкрепления, не успел затормозить.

Через несколько часов возле полицейского участка начались массовые акции протеста в связи с гибелью подростка. Как сообщает телеканал, митингующие подожгли несколько припаркованных авто и забросали участок камнями. Кроме того, неизвестные похитили оружие из полицейского авто.

В течение 11–12 апреля в Андерлехте были задержаны почти 100 человек. Их подозревают в участии в массовых беспорядках, а также нарушении правил карантина, так как массовые мероприятия в период эпидемии тоже запрещены.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: rtbf.be

В Бельгии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились почти 30 тысяч человек, 3,6 тыс. из них умерли, 6,4 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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