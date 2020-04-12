Чего боялся Сергей Королёв?

12.04.2020, 21:42, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

9 апреля с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал корабль "Союз МС-16". На борту — три члена экипажа: россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. В тот же день корабль успешно пристыковался к МКС. Теперь на станции сразу два экипажа. Гостей уже ждали россиянин Олег Скрипочка и американцы Джессика Меир и Эндрю Морган, которые вернутся на Землю ориентировочно 17 апреля.

Важная деталь: это был первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", полностью состоящей из российских комплектующих. Раньше на "Союзе" использовалась украинская система управления. Теперь система российская, модернизированная, с добавлением ряда новых защитных функций. Все это должно способствовать повышению точности выведения корабля на орбиту.

Коронавирус внес свои коррективы. Подготовка проводилась в режиме жесткого карантина. Часть предполетных ритуалов, таких, как возложение цветов к памятнику первому космонавту планеты Юрию Гагарину и конструктору Сергею Королеву, пришлось отменить. А на Байконур в этот раз не пригласили ни родственников космонавтов, ни прессу. И все прошло без сбоев. Экипаж уже приступил к работе на орбите. Космическая вахта продлится 196 суток.

10 апреля на связь с МКС вышел Владимир Путин. Президент заранее поздравил экипаж с наступающим Днем космонавтики, что отмечается 12 апреля в честь первого полета человека в космос.

Также 10 апреля президент провел совещание по развитию ракетно-космической отрасли. Тоже в режиме видеоконференции. Путин обратил внимание на приоритеты отрасли, в том числе на необходимость дальнейшего развития программы пилотируемых полетов. В этом сегменте РФ — лидер, и наше лидерство нужно сохранить.

Космическая отрасль всегда была одним из сильнейших драйверов развития российской науки. Передовые технологии, новейшие материалы, уникальные инженерные решения. Многое, чем мы пользуемся в быту — родом из космических лабораторий.

Освоение космического пространства в свое время дало толчок и крайне важному производству — парашютостроению. Ведь даже Гагарин возвращался из космоса на парашюте. И в XXI веке технологии шагнули далеко.

Автор: Александр Рогаткин

Спускаемый аппарат от знаменитого космического корабля "Восток". Примерно в таких же аппаратах современные российские космонавты возвращаются на Землю. Это известно всем. Но мало кто знает, что Юрий Гагарин после своего знаменитого полета на орбиту приземлялся не в этой обожженной капсуле, а на обычном парашюте.

Это было большой тайной долгие годы. За первым полетом в космос следили комиссары Международной авиационной федерации. Они собирались зафиксировать рекорд покорения высоты, и Сергей Королев опасался, что как раз с этим могут возникнуть сложности.

"Потому что если космонавт спускается на спускаемом аппарате, который является частью космического корабля, на котором он летал, так положено было", — рассказала Антонина Дементьева, историк-архивист Центрального дома авиации и космонавтики.

Спускаемый аппарат был недоработан — за пару лет до этого на испытаниях погибли собаки. Чтобы подстраховаться, космический корабль "Восток" конструкторы оснастили катапультируемым креслом. И на высоте 7 километров первый космонавт отделился от спускаемого аппарата.

"Королев боялся, что недоработанный спускаемый аппарат "запрыгает" и убьет космонавта", — сказала Антонина Дементьева.

В итоге в Международной авиационной федерации узнали о приземлении Гагарина на парашюте. Но ликование всего человечества было столь велико, что придираться к такой "мелочи" комиссары не стали и зафиксировали рекорд покорения невиданной высоты.

Приказ же хранить в тайне подробности возвращения Гагарина на Землю отменить забыли и о значении парашюта, без которого невозможно было покорение космоса, потом даже не вспоминали.

Российский Институт парашютостроения в Киржаче, кажется, затерялся в дремучих владимирских лесах и во времени. Здесь все пропитано духом первых аэронавтов и покорителей космоса.

"И Гагарин жил, и Терешкова, и Леонов — весь первый отряд космонавтов. Здание построено было как типовая казарма. Все типовые помещения предусмотрены. Здесь люди укладывали свои парашюты, и отсюда они направлялись на прыжки в преддверии полета в космос", — пояснил Сергей Манаков, директор филиала летно-испытательного комплекса НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика".

Внутри — огромный портрет Ленина, скрипучие деревянные полы и фанерные столы для укладки парашютов. На полках — старые парашютные системы. У стены — швейная машинка.

Мечтают сделать здесь музей, но средств, как всегда, не хватает. Хорошо, что на разработки и испытания новых парашютов деньги выделяются регулярно. Шьют купола — в том числе и космические — тоже в институте.

Тут есть и компьютеры — для проектирования — и автоматический комплекс по раскройке.

Гигантский парашют для новейшего российского космического корабля "Орел". Корабль еще не построен, а спасательный парашют для него уже готов. И это — самый большой парашют в России. Его площадь — 1200 квадратных метров, он состоит из трех огромных куполов. И это самый масштабный проект российского Института парашютостроения за последние 30 лет.

"Это полностью российские материалы, в том числе капрон, технические ткани, лента, которая применяется для армирования данного купола. Это полностью российская разработка", — подчеркнул Евгений Марьенкин, заместитель гендиректора по производству НИИ парашютостроения холдинга "Технодинамика".

Российскому парашюту больше века, но без этого тончайшего и легкого купола пока невозможны даже межпланетные экспедиции.

"Этот парашют предназначен для земной атмосферы, но если понадобится, мы способны создать парашютную систему. И для атмосферы Марса и Венеры более 50 лет назад это уже было сделано. Аппараты, которые осуществляли посадку на поверхность Венеры и Марса, были оснащены нашими парашютными системами", — рассказал Евгений Марьенкин.

Уменьшенную модель космического парашюта испытывают с помощью авиационных бомб — разумеется, обезвреженных. Бомбы сбрасывают с вертолета, над ними раскрываются три купола. Когда будет готова массо-габаритная модель космического корабля "Орел", ее также испытают на парашюте.

А сейчас от космических технологий — к вполне приземленным. Парашют должен быть в каждом доме, чтобы спасти человека во время пожара с верхних этажей. Наш доброволец манекен Иван Иванович будет испытывать парашютную систему "Шанс", которая дает последний шанс в экстремальной ситуации.

Преимущество нового парашюта, уверяют специалисты корпорации "Ростех", в том, что с ним можно прыгать даже со сверхмалой высоты, например, с пятого этажа. Причем, по их словам, последним шансом сможет воспользоваться любой человек — безо всякой десантной подготовки.

Этот парашют еще и для обитателей верхних этажей небоскребов, куда не может дотянуться пожарная лестница. Правда, пока, кроме Ивана Ивановича, опробовать его на себе никто не рискнул. Испытания продолжаются.

Это главный калибр Института парашютостроения. Пневматическая пушка выстреливает 70-килограммовым снарядом на 200 метров. Так испытывают парашюты.

Несколько пневмопушек разного калибра создают возможность проверить парашютные системы и для людей, и для авиационных бомб. Практически все испытатели здесь — пенсионного возраста. Молодежь в Киржач калачом не заманишь.

"У нас оклад — 20 тысяч, а им подавай сразу 50, вот и не работают", — говорят испытатели. А тут люди всю жизнь за идею трудились и сейчас часто вспоминают то время — золотое и для авиации, и для отечественного парашютостроения.

Чечня. Гудермес. Мы — в Российском университете спецназа. Здесь — один из лучших в стране центров парашютной подготовки. Куда только ни прыгали местные инструкторы.

"Наша группа десантировалась на атомный ледокол "Советский Союз", который стоял в Кольском заливе, прыгала на Северный полюс, на Землю Франца Иосифа", — рассказал Александр Коровин, заместитель руководителя Российского университета спецназа.

Погода на Кавказе непредсказуема. Когда сильный ветер с гор опять затянул небо облаками, вертолет уже был на заданной для прыжка высоте. Решают рискнуть. Десантники сразу открывают парашюты и уходят в облака. В какой-то момент все теряют друг друга из вида. Идут уверенно, ориентируясь по спутниковой пеленгации.

К счастью, вся группа благополучно выходит из облаков и с небольшим интервалом приземляется на лесной поляне между деревьями. Мгновенно отстегиваются парашюты — и в руках десантников уже автоматы.

Современные российские парашюты позволяют группе спецназа десантироваться из вертолета на расстояние 10-20, а то и 30 километров от цели, причем приземляться с точностью до одного метра. Группа спецназа в полном сборе. Взрывник ставит в сегодняшних учениях жирную и громкую точку.

На улице имени Владимира Чижика еще нет домов, но уже есть кусок скалы, напоминающий вершину Памира, на которой погибли четыре испытателя вместе с конструктором нового горного парашюта Вячеславом Томаровичем. Говорят, штурман самолета не имел большого опыта и дал сигнал на десантирование, опоздав всего на пять секунд. Эти секунды стали роковыми.

Парашютист Владимир Чижик покатился вниз по склону, но чудом удержался за железный контейнер со снаряжением, с которым прыгал из самолета. Четырех испытателей ветер унес на другую сторону вершины и ударил об отвесные скалы.

Зачастую покорение земных вершин бывает не менее опасным, чем космических. Место, где разбились на "МиГ" Гагарин с Серегиным, находится совсем недалеко от Института парашютостроения в Киржаче. А улица в поселке Ельцы, которую назвали в честь Владимира Чижика, ведет на испытательный аэродром мимо Покровского храма, чьи голубые своды напоминают купол парашюта.

Чижик часто приходит в храм. Большинство икон здесь написаны его рукой. Ставит свечи и молится за тех, кто пытался и будет еще не раз пытаться покорить бескрайнее небо.

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"Вести недели"