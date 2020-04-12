Почему сделка ОПЕК+обречена на провал

12.04.2020, 21:42, Новости дня

Возрождение ОПЕК+ и прекращение нефтяной войны стало едва ли не главной темой апреля. Обвал цен на нефть заставил нефтедобывающие страны снова сесть за стол переговоров и забыть о разногласиях. Более того, ярый противник картелей Дональд Трамп выступил едва ли не главным инициатором всего этого действия.

Но очередная сделка ОПЕК+ с привлечением других стран из G20 в итоге может так и не принести желаемого успеха.

Вмешательство в рынок, на этот раз невиданного масштаба, в перспективе может вернуть рынок нефти в состояние месячной давности, когда котировки буквально камнем падали вниз, а нефтетрейдеры не могли найти покупателей на физический товар и вынуждены были отдавать “черное золото” за бесценок.

На момент написания материала, соглашение, к слову, так и не было подписано. Проблема пришла откуда не ждали – небольшая по объемам добычи Мексика отказалась выполнять предложенную квоту, а Саудовская Аравия не захотели пойти на уступки. В результате все уперлось в какие-то 300 тысяч баррелей в сутки, которые к тому же обещали взять на себя Штаты.

Но даже если успех будет достигнут, и к открытию рынков сделка будет объявлена успешной, далеко не факт, что стоимость барреля будет выше, а не ниже.

Невыполнимый план

Итак, в чем же кроется основная проблема? Страны ОПЕК+ взяли на себя обязательства сократить добычу суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки.

Это настолько много, что даже технически выполнить их многим просто не под силу.

Это не какой-то кран, который можно перекрыть, повернув вентиль, это достаточно сложный процесс, который регулировать в обратную сторону без последствий для месторождений достаточно проблематично.

Для РФ такого масштаба сокращение, по мнению экспертов, вообще не представляется возможным. К слову, наша страна и прежние ограничения соблюдала далеко не всегда, хотя тогда нужно было сократить добычу всего лишь на несколько сотен тысяч баррелей в сутки.

Согласно новому соглашению, РФ должна убрать с рынка 2,5 миллиона баррелей в сутки, то есть почти 23% от всей добываемой в стране нефти. Иными словами, нужно, полностью остановить добычу, например, “Лукойла” и в дополнение еще снизить добычу других компаний.

Как это сделать, учитывая состояние российских месторождений и их специфику – вопрос скорее риторический.

Но РФ такая не одна. Схожие проблемы и у многих других стран, которые также взяли на себя чрезмерные обязательства.

Иными словами, страны ОПЕК+ заключили сделку, которую они просто не в состоянии выполнить.

Это довольно важный момент, ведь через какое-то время стороны начнут предъявлять друг другу претензии, возможно, снова рассорятся, и снова начнут так называемую нефтяную войну.

Впрочем, это только часть проблемы, и последствия мы будем наблюдать позднее. Вполне возможно, что сам факт заключения сделки даже даст спекулянтам повод поиграть на повышение.

Куда более важно – то, что спрос упал более чем на 20 миллионов баррелей в сутки и пока не собирается восстанавливаться.

Карантин сохраняется, потребление сокращено до минимума. Так что снижение добычи даже на 10 или 15, вместе со странами G20, миллионов баррелей, не сможет сбалансировать рынок.

Нужно сократить предложение еще в полтора раза, а это невозможно даже теоретически.

И еще несколько нюансов, которые могут стать разочарованием даже для спекулянтов.

Сами страны G20 никаких письменных обязательств на себя не взяли, как и США.

Они вроде бы пообещали сократить добычу, но формально это нигде не зафиксировано, а цифры даже не проговаривались.

Штаты, очевидно, как и прежде будут опираться на рыночные механизмы. Да, избыток нефти в стране колоссальный, поэтому компании уже существенно снизили добычу, это было видно из вышедшей на прошлой неделе статистики Минэнерго страны.

Скорее всего, будут снижать ее и дальше, но как только спрос восстановится, они будут стремиться к балансу на основе рыночных факторов, а не картельных обязательств.

Кстати, в последние недели рынок нефтяных фьючерсов очень сильно оторвался от реальности, и цены на биржевые контракты были примерно на 8 долларов выше, чем стоимость физических поставок. Подобная ситуация может сохраняться и в дальнейшем, но все это будет лишь создавать иллюзию нормализации ситуации на рынке, а в реальности хранилища останутся переполненными, поскольку нефть никому не нужна. Какая разница, какие цифры на экранах мониторов, если нефть не продается?

Позитивный сценарий

Есть, безусловно, и позитивный сценарий. Карантинные ограничения вскоре начнут сниматься. Потребление начнет восстанавливаться, и рынок сбалансируется.

Кроме того, страны-импортеры увеличат закупки в свои стратегические резервы, что позволит убрать с рынка дополнительные лишние баррели и ускорит процесс нормализации.

К слову, Индия, Китай и ряд других стран уже делают это, а в субботу о готовности увеличить закупки объявила Австралия.

Но такой вариант пока выглядит скорее идеальным развитием ситуации для нефтедобывающих стран, но который рисуется только на бумаге.