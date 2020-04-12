Без Порошенко Зеленский оказался в меньшинстве

12.04.2020, 21:42, Новости дня

Президент Зеленский привел Украину на встречу с коронавирусом далеко не в лучшей форме. В канун объявленной Всемирной организацией коронавирусной пандемии министром здравоохранения Украины был назначен Илья Емец. С его подачи правительство Украины с 12 марта ввело полный карантин для всей страны. Остановили даже киевское метро. Народ стал набиваться в маршрутки как сельди в бочку.

Верховная Рада приостановила пленарные заседания. На улицах запретили собираться более чем по двое. А украинские националисты вообще наплевали на новый режим. "Зеленского — долой!" — скандировали под стенами офиса президента Украины тысячи ветеранов гражданской войны в Донбассе в День добровольца. "Пока мы воевали, защищая Украину с 2014 года, Зеленский над Украиной смеялся", — говорили они.

И знаете, что обратило на себя внимание: среди собравшихся было много уже вполне себе зрелых людей. И подумалось, ведь это и участники еще первого националистического Майдана — от Ющенко — 2004 года, когда тоже думали, что противопоставление Украины РФ быстро все решит. И экономика наладится, и коррупции не будет.

А вот хлопцы эти уже и поседеть успели, и даже повоевать по-настоящему, и друзей на гражданской потерять, и обмануться не раз, и на Европе обжечься, и обеднеть в конец, а все кричат одно и то же, словно заведенные. Интересно, как будет выглядеть этот коллективный портрет поколения через 5 и 10 лет и сколько в этих рядах будет молодежи. Сейчас не густо. Неужели это уходящая натура?

Впрочем, вернемся к министру здравоохранения Украины по имени Илья Емец. Запомнился своим обращением к коллегам, где официально заявил, что украинская система здравоохранения не готова к этапу лечения коронавируса.

Проработав на посту министра здравоохранения менее месяца, Илья Емец был уволен. Его сменил экс-губернатор Одесской области Максим Степанов. В условиях пандемии новый министр управляет системой, в которой еще в 2017 году ликвидирована санитарно-эпидемиологическая служба как таковая. Сделала это в рамках реформы американка Ульяна Супрун, которая занимала пост министра здравоохранения Украины до лета прошлого года.

А между тем из Европы за последние два месяца на Украину вернулись более 200 тысяч заробитчан. На Пасху обычно возвращается еще больше миллиона. Можно представить себе, сколь нашпигована будет Украина коронавирусом, особенно в западных регионах. Вот пример человеческой трагедии, когда женщина в Тернопольской области, вернувшаяся с заработков в Италии и перезаразившая односельчан, умоляет соседей не сжигать ее хату и пощадить хотя бы детей и внуков.

Тем временем украинские регионы стремительно обособляются. Закрыли себя уже Черновцы, Тернополь, Харьков. На дорогах — грабежи. Люди без денег, но с оружием. Махновщиной попахивает.

На таком фоне команду самого Зеленского сотрясает очень болезненный коррупционный скандал. Десятки часов видео выложил в Сеть народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Гео Лерос. Главный герой — Денис Ермак — родной брат главы офиса президента Зеленского Сергея Ермака. На пленках видно и слышно, как брат Денис буквально торгует назначениями на госдолжности, пользуясь неограниченными возможностями брата Сергея. Братья, очевидно, в доле.

Брат Сергей Ермак — тот, что глава администрации у Зеленского, — конечно, возмутился. Как посмели? Призвал к расследованию. Но тут расследуй или не расследуй, а то, что речь идет о коррупции, всем ясно как божий день.

45 миллионов гривен — это более 120 миллионов рублей. В любой стране это огромные деньги, а для нищей Украины и подавно. Но такие там уж расценки. Почему Зеленский не уволит Ермака, как уже уволил его предшественника Богдана? А Зеленский в растерянности. Да, похоже, и нет у него никого. Правительство тоже проработало чуть больше полугода, потом он сменил премьера и ключевых министров.

Премьером в марте стал Денис Шмыгаль. Западенец. Правда, профессиональный опыт у него для главы правительства ну очень скромный. Еще в прошлом году Денис Шмыгаль работал директором Бурштынской теплоэлектростанции. Бурштын — городок под Ивано-Франковском, 15 тысяч населения. Сама Бурштынская ТЭС построена еще при СССР, в 60-е годы прошлого века. Работает на местном угле. Но может частично и использовать мазут. И вот директора в общем-то грязной кочегарки — в премьеры. Стремительность, говорящая о жестоком кадровом голоде в команде Зеленского.

Ни одной из заявленных целей Зеленский не добился. Ни мира, ни улучшения жизни, ни победы над коррупцией, ни улучшения отношений хоть с кем-либо на международной арене. Для РФ он все более становится похожим на Порошенко, для США токсичен, в Европе его уже и не вспоминают. Нет новостей из Украины для планеты. Как нет их из таких гиблых мест, как Сомали или, скажем, Йемен. Жалко? Ужасно.

Впрочем, одно обещание Зеленский все же исполнил. Он привел новые лица в политику. Но какие они, эти новые?

Ну, а вся осень и вся зима у Зеленского были посвящены борьбе за принятие двух законов — о продаже земли и о банках. И тот, и другой закон требовал принять Международный валютный фонд в обмен на возможные кредиты, без которых Украине все грозит дефолт.

Первый закон с горем пополам приняли, правда, президент Зеленский его не подписал, и закон официально не опубликован, а значит, не вступил в силу. Проголосованный в трех чтениях закон о продаже земли — с явными процедурными нарушениями. Такая законодательная неряшливость позволит потом закон отменить в Конституционном суде. Но главное — проголосованный закон уже не устроил МВФ, мол, не о том договаривались. Нужна была продажа иностранцам, а ее пока нет. Так что Зеленский и землю может потерять, и денег от МВФ не получит.

Со вторым законом дела обстоят еще хуже. Это так называемый "антиколомойский" закон, который запрещает возвращать олигарху Коломойскому национализированный при Порошенко "ПриватБанк".

"ПриватБанк" Коломойского был в свое время крупнейшим частным банком Украины, но когда миллиарды долларов с депозитов в этом банке оказались украдены, то обслуживание юридических и физических лиц стало уже невозможным. Как украдены?

Были выданы в качестве невозвратных кредитов своим людям, выведены за границу — и пиши пропало. Уголовное дело, национализация и вкачивание бюджетных миллиардов. Теперь Коломойский требует банк себе обратно. МВФ требует принять специальный закон о том, что Коломойский банк не получит. Вот о чем речь.

Зеленский исполняет волю МВФ, продавливает закон. В первом чтении проголосовали. Но перед вторым чтением Коломойский через своих купленных депутатов внес более 16 тысяч поправок. Их по регламенту нужно обсуждать и голосовать каждую отдельно в течение одной парламентской сессии. Фактически 16 тысяч поправок — это спам. Но закон против себя Коломойский таким образом похоронил. Зеленский — в пролете.

Да и вообще как-то не клеится все, за что ни возьмется. Назначенная Зеленским новым генпрокурором Украины Ирина Венедиктова готова была уже начать дела против Порошенко по обвинениям в финансовым махинациям, коррупции, противоправному назначению судей и госизмене, так Зеленский сдерживает ее, блокируясь с Порошенко в Верховной Раде. То есть они союзники сейчас, ведь фракция "Слуга народа" — в расколе, а без голосов фракции Порошенко в парламенте у Зеленского — меньшинство.

Что у Зеленского дальше? Страх. Отсидит ли хоть один срок? Да он и сам не знает. Не думал, что ввязывается в такое.

Текст:

"Вести недели"