Мнение: Трудолюбивые буржуи и ленивые социалисты

12.04.2020, 21:39, Разное

Повышение пенсионного возраста вскрыло забавный перекос, наглядно показав, что настоящий рабочий класс — это те самые буржуи, которых в левой пропаганде принято изображать эдакими толстыми и ленивыми скотами.

Судите сами. Большая часть капиталистов может уйти на пенсию в любой момент: для этого достаточно перевести активы в акции или в недвижимость. Очень скромных по меркам бизнеса 10 млн рублей достаточно, чтобы бесконечно долго получать среднюю по Петербургу зарплату в 60 тысяч. Казалось бы, какой смысл лентяю работать, если он может спокойно жить в своё удовольствие?

Посмотрим, допустим, на американских негров, которые живут на пособие. У них всё отлично, и они даже одеваются в среднем лучше белых, так как у них есть время ходить по магазинам, следить за модой, тщательно подбирать лучшие шмотки. Белые, которые тратят на работу не меньше 40 часов в неделю, такой роскоши позволить себе не могут.

Несмотря на это, подавляющее большинство бизнесменов работает, так как работа — это тот стержень, вокруг которого выстраивается вся их жизнь. Они не видят себя на шезлонге под зонтиком, отлично понимая, что долгий отпуск очень быстро вгонит их в тоску по настоящему делу. Списать всё на жадность тоже нельзя: как только бизнесмен достигает определённого уровня дохода, он обычно начинает тратить значительные суммы на благотворительность или на некоммерческие проекты, причём, как правило, не афишируя своё поведение.

С социалистами ситуация обратная. Если типичный бизнесмен не уходит на пенсию, так как любит работать, то типичный социалист работу ненавидит всей душой, а на пенсию не уходит, так как ему нужно на что-то жить.

Вы знаете мою позицию — я против повышения пенсионного возраста, я считаю, что пенсионный возраст нужно понижать, а не повышать. Однако я всё же не могу удержаться от улыбки, глядя как «люди труда» дружно возмущаются тем, что государство дало им возможность посвятить дополнительные несколько лет этому самому труду.

Типичному бизнесмену, который значительную часть карьеры работает по две смены, — с утра до вечера и по выходным, — не вполне понятно, почему именно прослойка социалистов присвоила себе название «трудяги». Большая часть социалистических идей сводится как раз к тому, чтобы работать поменьше, а отдыхать побольше.

Лично я считаю, что лучше думать, чем прыгать, и потому стараюсь действовать по известному правилу двух минут.

1. Если дело можно сделать за две минуты, сделайте его немедленно.

2. Если дело можно кому-то поручить, отдайте его другому человеку.

3. Если дело длиннее двух минут, и вы должны делать его лично, запишите его в очередь дел.

Это и сотня-другая подобных хитростей позволяют мне выделять достаточно большие куски времени на еду, на сон и на бессмысленные развлечения. Вместе с тем, если я буду проходить мимо офисного здания в одиннадцать вечера и увижу свет в одном из окон, первым делом я предположу, что там засиделся именно владелец фирмы.