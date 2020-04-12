 

Глава МВД Турции подал в отставку после провала с комендантским часом

12.04.2020, 21:30, Новости дня

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил об уходе в отставку после проваленного комендантского часа, объявленного в выходные.

«Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения (с толпами людей на улицах турецких городов), которые появились (в пятницу вечером незадолго до введения комендантского часа), не соответствовали этому процессу, который был под контролем», – передает его заявление ТАСС.

Отметим также, что 3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган для борьбы с распространением коронавируса объявил о введении запрета на выход на улицу для жителей младше 20 лет.

В субботу сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло более чем на 5,1 тыс., до 52 тыс. 167. Умерли 1 тыс. 101 человек.



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