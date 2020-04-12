DM – заниматься спортом, не курить, пить в меру — учёные выяснили, как отложить болезни на 10 лет

12.04.2020, 21:20, Новости дня

Согласно новым исследованиям, можно обеспечить себе дополнительные 10 лет жизни без хронических заболеваний, пишет Daily Mail. Для этого необходимо избегать набора избыточного веса, а также придерживаться хотя бы двух из следующих привычек — постоянной физической активности, умеренного потребления алкоголя и отказа от курения.



Reuters

Как показали новые исследования, всего три здоровые привычки могут обеспечить человеку дополнительные десять лет без болезней, пишет Daily Mail.

Международная группа учёных постаралась выявить связь между образом жизни и продолжительным отсутствием хронических заболеваний в более старшем возрасте. Специалисты выяснили, что для сохранение здоровья необходимо следить за тем, чтобы индекс массы тела (ИМТ)* был меньше 25, а также придерживаться хотя бы двух из следующих правил — поддержание физической активности, умеренное потребление алкоголя и полный отказ от курения.

«По нашим наблюдениям, различные здоровые привычки связаны с продлением лет жизни без сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака», — прокомментировала одна из авторов исследования доктор Солйа Найберг, эпидемиолог из Хельсинкского университета. По её словам, наиболее хорошие результаты показали люди, поддерживавшие ИМТ менее 25, а также сочетавшие хотя бы две из трёх привычек — постоянной физической активности, алкоголя в умеренных количествах и отказа от курения.

Работа, опубликованная в журнале Американской медицинской ассоциации JAMA Internal Medicine, основана на данных 116 043 людей, показатели которых отслеживались в среднем на протяжении 12,5 лет. Данные были заимствованы из 12 исследований по всей Европе, проводившихся в период с 1991-го по 2006 год. За каждую здоровую привычку участникам присваивали баллы: 2 — за оптимальное соблюдение, 1 — за среднее и 0 — за слабое. В результате получился профиль образа жизни с рейтингом от 0 до 8. Среди обладателей максимального количества баллов людей, которые страдали бы хроническими заболеваниями в возрасте между 40 и 75 годами, оказалось меньше всего.

Улучшение привычек хотя бы на 1 балл нередко могло обеспечить почти целый год жизни без заболеваний. В среднем сочетание упомянутых правил здорового образа жизни обеспечивало 9 лет без хронических заболеваний, а в случаях с самым высоким рейтингом по сравнению с самым низким — 10 лет для мужчин и 9,4 для женщин.

По мнению доктора Найберг, исследование подкрепляет важность постоянного соблюдения здорового образа жизни.

Daily Mail подчёркивает, что, хотя существует немало работ о зависимости между вредными привычками и рисками хронических заболеваний, команда Найберг впервые рассмотрела именно сочетание различных факторов здорового образа жизни.

* Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается путём деления веса (в кг) на квадрат роста (в м) (прим. ИноТВ).