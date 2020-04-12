В Москве умерли 10 человек с коронавирусом

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12.04.2020, 21:16, Новости дня

За сутки в Москве умерли 10 пациентов с двусторонней пневмонией, у которых был диагностирован коронавирус. Все они имели сопутствующие заболевания, информирует оперштаб.

«В Москве скончались 10 пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 39 до 80 лет», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба.

39-летний пациент страдал гипертонией. У остальных были другие сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые: кардиомиопатия, последствия инфаркта, атеросклероз.

Ранее сообщалось, что в РФ за сутки подтвердили 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, в Москве – 1,3 тыс. случаев. Всего в стране зафиксировано 15 тыс. 770 вирус-положительных, умерли 130 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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