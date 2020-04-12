 

Павел Прилучный показал, с кем проводит время после скандала с Агатой Муцениеце

12.04.2020, 21:09, Разное

Российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер Павел Прилучный показал, с кем проводит время после скандала с Агатой Муцениеце. Соответствующее фото, которое доступно только подписчикам звезды телесериала «Мажор», появилось в его Instagram-аккаунте.
32-летний артист, который является одним из самых востребованных российских актеров, продемонстрировал поклонникам, что совершенно не переживает из-за разрыва в отношениях с супругой. Пока Агата Муцениеце признается в том, что муж применял в отношении к ней физическую силу и выгнал из дома, звезда телесериала «Мажор» нашел новое утешение. По словам актёра, он завел «нового члена семьи» – собаку Торса, которая пока что, не очень подчиняется своему хозяину. Четвероногий друг разворачивается и уходит прочь, когда Прилучный просит его подойти.

Стоит отметить, что звезда телесериала «Мажор», по словам Агаты Муцениеце, выгоняя её из дома, забрал у нее смартфон. О неадекватном поведении мужа актриса пояснила с телефона своей мамы.



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