Фаучи: поспешное возвращение к привычной жизни чрезвычайно рискованно

12.04.2020, 21:06, Новости дня

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи предупредил в воскресенье о «чрезвычайно большом риске» дальнейшего распространения коронавируса, если американские власти поспешат с возобновлением работы бизнеса и возвращением жизни в нормальное русло с 1 мая, о чем размышляет президент Дональд Трамп.

По словам Фаучи, восстановление коммерческой деятельности в США «не произойдет по щелчку выключателя».

Текущие рекомендации правительства о соблюдении безопасного расстояния между людьми действуют до 30 апреля.

Фаучи выразил надежду на то, что, «по крайней мере по каким-то направлениям», страна сможет вернуться к работе и повседневной деятельности в мае, но это возвращение будет проходить по-разному в разных регионах страны.

По его словам, это будет зависеть от количества инфицированных в конкретных городах и подтверждение отсутствия вируса у большинства населения через тестирование.

Но даже с учетом этих мер предосторожности, «люди будут заражаться», заявил Фаучи.

«Это просто реальность», – добавил он.

США вышли на первое место в мире как по числу заболевших (более 534 тысяч), так и по числу умерших (более 20 тысяч). Созданные модели распространения вируса в настоящее время предсказывают, что к июлю коронавирус может унести жизни 60 тысяч американцев.

Глава Управления по контролю качества продуктов питания и лекарств Стивен Хан, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, заявил: «Модели действительно показывают, что мы близки к пику». Вместе с тем он предупредил: «Это стремительно развивающаяся эпидемия, поэтому нужно отслеживать ситуацию ежедневно».

Что касается 1 мая, Хан сказал, что эта дата является «целью».

«Конечно же, у нас есть надежды по поводу этой цели, но пока слишком рано говорить, что мы видим свет в конце туннеля, – добавил он. – Думаю, пока слишком рано говорить, является ли 1 мая такой датой».

Трамп, памятуя о количестве погибших и о том, что 17 миллионов американцев потеряли работу за последний месяц, почти ежедневно говорит, что хочет вновь открыть страну как можно раньше, и его экономические советники называют 1 мая в качестве целевой даты.

Одновременно Трамп говорит и о том, что будет прислушиваться к экспертам в области здравоохранения по поводу этих сроков.

Президент назвал выбор между двумя императивами, защитой здоровья американцев и восстановлением крупнейшей в мире экономики, самым важным решением в его жизни.

Первоначально Трамп призывал открыть страну к воскресенью 12 апреля, представляя церкви, наполненные верующими на Пасху. Однако он отступил, когда эксперты в области здравоохранения предупредили, что поспешное открытие страны приведет к еще большему количеству смертей от коронавируса.

Трамп обратился к американским христианам с видеообращением по случаю Пасхи, отметив, что в этом году праздник будет не таким, как обычно.

«Во многих случаях мы будем физически отделены только от наших церквей. Мы не будем сидеть рядом, рядом друг с другом, как нам хотелось бы, но скоро будем снова, – заявил он. – Но прямо сейчас мы сохраняем расстояние, мы избавляемся от этой заразы. Это зараза, пришедшая в нашу страну, (инфекция), которой никто никогда не видел».

«Но мы выигрываем битву, – продолжал Трамп. – Мы выигрываем войну. Мы снова будем вместе в церквях рядом друг с другом. Праздновать, собираться всей семьей, как никто другой. Нам есть за что благодарить. Поздравляю всех с Пасхой!»

Большинство американских церквей будет закрыто на Пасху, но кое-кто проигнорировал запреты на большие собрания, и в ряде случаев были проведены богослужения.

С января по середину марта Трамп говорил о минимальной опасности коронавируса. Несколько раз он утверждал, что случаев заболевания в США мало и что болезнь быстро сойдет на нет.

Некоторые советники президента предупреждали его о наступающей угрозе.

Фаучи, будучи директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что реакция страны, «конечно же», могла быть лучше.

«Было бы лучше, если бы у нас была фора, – сказал он. – Часто к рекомендациям [ученых и медэкспертов] прислушиваются, но иногда нет».

По его словам, ситуация со смертностью от коронавируса «могла быть немного лучше», если бы США раньше ввели социальное дистанцирование и потребовали от американцев оставаться дома.

Фаучи выразил надежду на то, что избиратели смогут принять личное участие в президентских выборах 3 ноября, основными кандидатами в ходе которых станут Трамп и кандидат от демократов, бывший вице-президент Джо Байден.

«Не могу гарантировать это, – сказал Фаучи. – Всегда есть вероятность нового скачка [заболеваемости]».

Но в этом случае есть надежда, что страна отреагирует лучше, заявил Фаучи.