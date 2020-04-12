ОПЕК+ обсуждает соглашение об историческом снижении добычи нефти

12.04.2020, 21:06, Новости дня

ОПЕК, а также Россия и другие нефтедобывающие страны встретились в воскресенье, чтобы заключить соглашение о крупнейшем в истории сокращении добычи нефти – на уровне 10 процентов от общемирового предложения. Ранее их усилия по поддержанию цен на нефть в условиях пандемии коронавируса были заблокированы Мексикой.

Предполагалось, что группа ОПЕК+ начнет заседание в формате видеоконференции в 19:00 по московскому времени.

В четверг ОПЕК+ изложила планы сокращения добычи более чем на 20 процентов или на 10 миллионов баррелей в день, но Мексика не согласилась с предложенным ей уровнем сокращения, что привело к задержке с подписанием заключительного соглашения.

«Совещание на уровне министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, является продолжением совещания 9 апреля», – заявило в воскресенье министерство энергетики Азербайджана, который входит в ОПЕК+.

Борьба с распространением коронавируса подорвала спрос на топливо и привела к снижению цен на нефть. Это привело к нагрузке на бюджеты стран-производителей нефти и нанесло удар по сланцевой промышленности США, которая более уязвима к низким ценам из-за высоких затрат.

ОПЕК+ также заявила, что хочет, чтобы не входящие в группу страны, такие как США, Канада, Бразилия и Норвегия, сократили добычу еще на 5 процентов или 5 миллионов баррелей в день.

Канада и Норвегия выразили готовность сократить добычу нефти, в то время как США, где законодательство затрудняет действовать в тандеме с такими картелями как ОПЕК, заявили, что в этом году их производство сократится само по себе из-за низких цен.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что президент США Дональд Трамп в воскресенье предложил пойти на дополнительные сокращения со стороны США, что является необычным предложением со стороны Трампа, который долгое время выступал против ОПЕК.

Трамп, пригрозивший Саудовской Аравии пошлинами на нефть, если она не решит проблему переизбытка на рынке, заявил, что Вашингтон поможет Мексике, взяв на себя часть ее обязательств, с тем, чтобы она компенсировала это позднее.

Он не уточнил, как это будет работать, и лидирующая в ОПЕК Саудовская Аравия до сих пор не соглашалась с таким маневром, сообщили источники в ОПЕК.

По некоторым оценкам, мировой спрос на нефть снизился на треть, в то время как более трех миллиардов человек вынуждены оставаться дома из-за эпидемии коронавируса.

Пятнадцатипроцентного сокращения предложения может оказаться недостаточно, чтобы остановить падение цен, предположили на днях аналитики Goldman Sachs и UBS. По их словам, цены могут вновь снизиться до 20 долларов за баррель с нынешних 32 долларов и 70 долларов в начале года.