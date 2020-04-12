 

Эксперт провел тестирование пуленепробиваемого одеяла под “свинцовым дождем”

12.04.2020, 20:53, Разное

Эксперт, работающий на “Разрушительном ранчо”, провел тестирование пуленепробиваемого одеяла под градом свинцовых пуль. По задумке тестируемый аксессуар имеет функцию спасения владельца от прямых попаданий.
Само пуленепробиваемое одеяло является пластичным кожухом на кевларе – материале, созданном для предохранения людей или ценных предметов. Согласно техническим характеристикам, класс защиты должен соответствовать показателю “4А”, то есть, должен выдерживать обстрел из автомата АК-47. Впрочем, для тестирования эксперт воспользовался менее плотным материалом класса “3А”, защищающего от пистолетного огня из “Магнума”.

В результате теста выяснилось, что одеяло действительно способно защитить от пуль, однако удар снаряда изделие выдержать не смогло. Таким образом, при попытке укрыться от мощной пулеметной очереди дело может закончиться для обладателя аксессуара многочисленными переломами и тяжелыми травмами. Однако при выстрелах под некоторым углом одеяло способно спасти хозяину жизнь, хотя и не убережет от синяков. Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале “Zёбра”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Умный дозатор Xiaomi за 211$ нагревает воду за 1 секунду

12.02 / В центре Петербурга водитель внедорожника сбил женщину

17.03 / Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса

17.03 / Переболевший коронавирусом в России мужчина поделился советами по профилактике недуга

18.03 / Больную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать во Франции

21.02 / Мнение: История о “женской доброте”

22.02 / Главное в мире технологий за неделю: Проблемы с 5G и утечка Android 11

20.02 / Названы 10 ранних признаков рассеянного склероза

04.03 / ГК «А101» поможет покупателям квартир получить налоговый вычет

17.03 / Ученые из США призвали не носить кольца при коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска