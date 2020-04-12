Эксперт провел тестирование пуленепробиваемого одеяла под “свинцовым дождем”

12.04.2020, 20:53, Разное

Эксперт, работающий на “Разрушительном ранчо”, провел тестирование пуленепробиваемого одеяла под градом свинцовых пуль. По задумке тестируемый аксессуар имеет функцию спасения владельца от прямых попаданий.

Само пуленепробиваемое одеяло является пластичным кожухом на кевларе – материале, созданном для предохранения людей или ценных предметов. Согласно техническим характеристикам, класс защиты должен соответствовать показателю “4А”, то есть, должен выдерживать обстрел из автомата АК-47. Впрочем, для тестирования эксперт воспользовался менее плотным материалом класса “3А”, защищающего от пистолетного огня из “Магнума”.

В результате теста выяснилось, что одеяло действительно способно защитить от пуль, однако удар снаряда изделие выдержать не смогло. Таким образом, при попытке укрыться от мощной пулеметной очереди дело может закончиться для обладателя аксессуара многочисленными переломами и тяжелыми травмами. Однако при выстрелах под некоторым углом одеяло способно спасти хозяину жизнь, хотя и не убережет от синяков. Соответствующий видеоролик был опубликован на YouTube-канале “Zёбра”.