В США доказали возможность определять биологический возраст человека по бактериям в кишечнике

12.04.2020, 20:53, Разное

В результате проведённого исследования специалистам биотехнологической компании Insilico Medicine (США) удалось доказать, что биологический возраст человека возможно определить по бактериям в кишечнике. Данная методика позволяет практически точно узнать количество прожитых лет, а допустимая погрешность варьируется в районе четырёх лет.

В ходе научной работы было изучено и проанализировано более 3,6 тыс. образцов бактерий, обитающих в кишечнике человека. Добровольцами данного проекта выступали 1,16 тысячи человек в возрасте 20-90 лет, проживающих не только в США, но и других странах мира. Все участники исследования не имели серьёзных проблем со здоровьем, а взятые у них образцы кишечных микроорганизмов разделялись на 3 группы, соответственно возрастной категории добровольцев. Для определения биологического возраста по кишечным бактериям авторы проекта использовали ИИ и специальные программы компьютерного вычисления.

В итоге исследователи доказали, что их методика определения биологического возраста эффективна и имеет сравнительно небольшое расхождение. Авторы проекта надеются, что их метод будет поддержан учёными, а потому в дальнейшем найдёт широкое распространение и применение.