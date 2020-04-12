 

МИД раскритиковал США за критику ВОЗ

12.04.2020, 20:48, Новости дня

Попытки США возложить ответственность за ухудшающуюся ситуацию с пандемией коронавируса на других вызывают обеспокоенность, это прослеживается в критике Всемирной организации здравоохранения со стороны Вашингтона, сообщил МИД России.

«На фоне стремительного распространения в мире новой коронавирусной инфекции вызывают обеспокоенность наблюдаемые в некоторых государствах попытки перекладывать на других ответственность за ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в пределах своих границ», – передает ТАСС заявление МИД.

Отмечается, что именно в этом ключе нужно трактовать «громкие обвинения со стороны американского руководства» в адрес ВОЗ, которая, по мнению Белого дома, якобы «прозевала» опасное заболевание, а затем «неоправданно много внимания уделяла Китаю».

Накануне в Кремле отметили, что Москва надеется, что заявления США о пересмотре выделяемых ВОЗ средств и критика организации не подорвут ее работу.

Вашингтон объявил о приостановке взносов в бюджет ВОЗ на этой неделе. Директор европейского подразделения ВОЗ заявил, что нельзя урезать финансирование Всемирной организации здравоохранения в период острой фазы борьбы с пандемией.



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