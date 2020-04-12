Мнение: Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

12.04.2020, 20:35, Разное

Оригинал взят у ogneev в Леха Качиньского погубила игра в русскую рулетку

Десять лет назад произошла авиакатастрофа под Смоленском, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, а также известные польские политики, общественные и религиозные деятели, почти все высшее военное командование страны.

Они летели в Россию в качестве членов делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Но при заходе на посадку в условиях сильного тумана самолет столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. Не выжил никто.

Для Польши эта трагедия стала глобальным катаклизмом – страна в одночасье лишилась практически всего руководства. Для случайности слишком много мистики. Польская делегация летела в Смоленск, город, неразрывно связанный с польской историей, причем в негативном ключе. Эти люди летели почтить память польских офицеров, расстрелянных здесь, якобы НКВД. Летели на самолете советского производства. Летели все вместе, вся политическая элита в одном самолете – где это вообще видано?! В некотором смысле такой самолет просто не мог не разбиться. И именно в том самом месте, где лежали кости тысяч предков погибших польских политиков.

Когда я узнал о произошедшем, вспомнился эпизод «Песни о нибелунгах», когда русалки предсказали Хагену гибель всего бургундского дома в царстве Аттилы, да и без того они все понимали, что едут на смерть, но все равно это их не остановило. Мог ли Лех Качиньский представить свою судьбу, когда собирался в Россию? Ведь с самого начала вокруг этого визита было много мистики.

Все было против этого полета. Визит Качиньского в Катынь был продиктован политической необходимостью. В начале 2010 года российская сторона заявила, что впервые готова принять участие в совместных траурных мероприятиях. Правильным ли ходом это было – споры ведутся по сей день. «Катынское дело» слишком запутанно. Несмотря на принятое Госдумой заявление, в котором она признает Катынский расстрел преступлением, совершенным по прямому указанию Сталина, многие историки до сих пор спорят о том, кто все же расстрелял тогда польских офицеров в Катынском лесу: наши или немцы? Многие считают, что тогдашнее признание было сделано исключительно для примирения с Варшавой.

Так или иначе, дальнейшие события показали, что Варшава примиряться и не думала. Более того, поляки бросились с еще большим энтузиазмом переписывать историю, обвиняя Россию в том, что она еще и войну на пару с Германией развязала, и к трагедии с самолетом Качиньского тоже руку приложила.

Кстати, сам покойный был отъявленным врагом России, и пытаться наладить с ним какие-то отношения изначально было гиблым делом.

Неудивительно, что приглашение в Катынь от российской стороны тогда получил не Качиньский, а его политический оппонент – премьер-министр Дональд Туск, будущий председатель Евросовета. Тем не менее, Качиньский заявляет о намерении приехать в Катынь, но МИД России сообщает о том, что не получал уведомления о визите. 7 апреля Польша с надеждой наблюдает за встречей Владимира Путина и Дональда Туска, где премьер России признает вину Сталина в расстрелах поляков. Знаковое для страны событие происходит в отсутствие президента Польши, которого на это событие, столь долго им ожидаемое, попросту не пригласили. Не желая терять лицо, Качиньский летит в Катынь в частном порядке, собрав представительную делегацию. Ну не могли же ему отказать. И тут – бах! Ну не бывает таких совпадений, скажете вы…

Особо ревнивые патриоты в России поспешили объявить, что крушение польского борта номер один – промысел Божий. Антироссийски настроенные политики фактически без приглашения летели насладиться унизительным покаянием России. Не долетели.

Качиньский с самого начала своей карьеры был последовательным антисоветчиком и русофобом. Еще будучи мэром Варшавы, прославился тем, что назвал одну из улиц в честь генерала Дудаева. Когда Россия отказалась импортировать польское мясо, он настойчиво пытался добиться от ЕС введения санкций против России. Почти за 10 лет до того, как это стало «мейнстримом». Еще более настойчиво он пытался разместить в Польше американские ракеты. И вообще он превратил Польшу в главного выразителя американских интересов в Европе, проявляя просто фанатичную преданность США. И во время российско-грузинской войны в августе 2008-го он проявил себя как лучший друг Саакашвили. Создавалось впечатление, что целью его политики было сделать Польшу главной «моськой», лающей на «слона» – Россию. И высшей наградой для него было – лично услышать извинения за Катынь.

За этим и ехал. Очень торопился. И, судя по всему, опаздывал. Думаю, пилоты доступно объяснили ему, что сажать самолет в таких условиях фактически означает пытаться нащупать землю вслепую. Но он торопился лично сплясать на теле поверженной империи. И приказал садиться во что бы то ни стало. Пилоты, помня о судьбе их коллеги, уволенного за то, что в 2008-м ослушался президента и отказался сажать самолет в Тбилиси, решились попробовать сделать то, что ни один здравомыслящий человек в иной ситуации сделать не попытался бы. Впрочем, возможно, у них была слишком хорошая зарплата. И ее потеря была равносильна смерти, и они решили, что сыграют в «русскую рулетку».

Не пронесло. В барабане был всего один патрон, и по закону подлости заряженная смертью камора нащупала ствол, слившись с ним в единое целое за секунду до выстрела.

Мистика? Вряд ли. Скорее человеческая глупость, помноженная на самоуверенность, вызванную ликованием от своих моральных побед над геополитическим врагом, и стремление во что бы то ни стало пнуть труп врага именно в то время, когда от него это ждали.

Продолжение