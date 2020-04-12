В Киево-Печерской лавре подтвердили, что Павел госпитализирован в больницу, где лечат от COVID-19

12.04.2020, 20:31, Новости дня

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован в Александровскую больницу Киева. Эту информацию 12 апреля ТСН подтвердили в Лавре.

“Владыку Павла госпитализировали в Александровскую больницу на всякий случай, поскольку он имеет проблемы с давлением, а также сахарный диабет. Он не на искусственной вентиляции легких, а находится в больнице в обычной палате, не в реанимации. Голос у него не хриплый, температура в пределах нормы”, – сказали в пресс-службе.

Павла госпитализировали 11 апреля, отметили в Лавре.

В ее пресс-службе не сообщили результаты тестирования настоятеля на коронавирус.

В марте митрополит Павел выступил против закрытия Лавры на карантин.

4 апреля на сайте Киево-Печерской лавры уведомили, что “для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры провела тестирование на наличие заболевания”. Лавру закрыли на карантин.

5 апреля бывший внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза сообщил, что Павел болен коронавирусной инфекцией.

На 9 апреля в Киево-Печерской лавре, по данным мэра Киева Виталия Кличко, зарегистрировали 26 больных COVID-19.

12 апреля издание Zaxid.net и “24 канал” написали со ссылкой на свои источники в УПЦ МП, что от коронавируса умер архимандрит Нектарий, монах из Киево-Печерской лавры. Его смерть подтвердили в Лавре.

Кроме того, по информации СМИ, митрополит Павел, у которого ранее заподозрили COVID-19, из-за ухудшения самочувствия госпитализирован в Александровскую больницу. Раньше он находился на самоизоляции.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.