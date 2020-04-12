 

На должность министра энергетики и окружающей среды Украины претендуют Пасишник и Семинский – СМИ

12.04.2020, 20:30, Новости дня

Министром энергетики и окружающей среды Украины могут стать первый заместитель гендиректора компании “Укртранснафта” Андрей Пасишник и народный депутат от “Слуги народа” Олег Семинский. Об этом со ссылкой на свои источники сообщили 12 апреля “Українські новини”.

Пасишник подтвердил, что в начале марта проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком и первым помощником Зеленского Сергеем Шефиром.

Семинского начали рассматривать на должность министра “недели полторы назад”, отметили в агентстве.

По данным “Українських новин”, на должность главы Минэкоэнерго претендовали также бывший министр энергетики Украины Иван Плачков и бывший вице-премьер Украины Олег Дубина. Они также проходили собеседование в ОПУ, однако на сегодняшний день “в списке кандидатов не значатся”.

До последней смены правительства ведомство возглавлял Алексей Оржель.

С 10 марта обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины временно исполняет Виталий Шубин.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении министром Ольги Буславец, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру.

10 апреля Шмыгаль заявил, что есть “сильные” кандидаты на должность министра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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