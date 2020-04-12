Ученые рассказали о распространении коронавируса в маленьких городах

12.04.2020, 20:30, Разное

Ученые рассказали о том, как быстро распространяется коронавирус в маленьких городах. За образец они взяли немецкую общину под названием Гангельт, а результаты работы специалисты опубликовали в Technology Review.

Как и многие люди, жители общины Гангельт изначально не восприняли всерьез исходящую от коронавируса угрозу, а потому провели фестиваль, участие в котором приняли туристы и местные. После завершения праздника вирус начал стремительно распространяться в общине.

За короткий промежуток времени из 10 000 человек, проживающих в Гангельте, коронавирусом заразились 14% населения. Для маленького города такой показатель является колоссальным. В больницах уже не хватает мест и медицинского персонала, а исследователь социальных наук из Йельского университета Николас Кристакис считает, что пик заболевания в общине еще не пройден, отмечает информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».