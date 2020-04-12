Samsung Cloud больше не будет синхронизировать данные с клавиатуры

12.04.2020, 20:30, Разное

В Samsung Cloud пропадет возможность синхронизации данных с клавиатуры. По мнению администрации сервиса, эта функция не отвечает параметрам безопасности личных данных.

Стоит напомнить, что облачное хранилище Samsung функционирует с 2019 года. Поначалу речь шла об обычном «виртуальном диске», но впоследствии в сервисе появились многие функции, ранее присущие только Google. Например, пользователи могли синхронизировать клавиатуру для набора слов или фраз лишь по нескольким символам. Кроме того, у юзеров была возможность для переноса информации с одного устройства на другое.

Согласно исследованию, около 3% пользователей создают горячие клавиши для паролей, таким образом, не соблюдая правила безопасности. Поэтому, в Samsung Cloud больше не будет опции синхронизации данных с клавиутуры. В будущем, функцию удалят во всех версиях ОС UI, отметили в компании.