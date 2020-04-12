Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки
12.04.2020, 20:30, Новости дня
На повторном заседании страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщил источник.
До этого источники сообщали, что договоренности еще не достигнуты, переговоры шли с Мексикой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье началось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти.
До этого сообщалось, что ранее все страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку, в том числе США.
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