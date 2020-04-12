iOS 14 от Apple может обрести функцию запуска приложений без установки

12.04.2020, 20:30, Разное

Функцию запуска приложений без установки может получить операционная система iOS 14 от компании Apple. Это будут специальные версии программ, которые предлагаются в App Store.

О новой функции iOS 14 пояснил инсайдер 9to5mac. Он сообщает, что новая версия подарит пользователям пока еще безымянную функцию, которая позволит запустить приложение без их предварительной установки на гаджет. Работать она станет на основе API Clips, но запускать неустановленное на устройство программное обеспечение можно будет после сканирования нужного QR-кода.

Если пользователь пожелает поделиться роликом на YouTube, потребуется сгенерировать QR-код и отправить его адресату, после чего получателю нужно его отсканировать, а устройство запустит видео в отдельном окне, даже если на гаджете нет нужного приложения.

Разработчики самостоятельно определят часть программы, которую необходимо активировать для этой функции, так как все возможности программного обеспечения не потребуются. Такая функция в Android будет называться Slices, но реализуется она немного в другом формате – через Google и помощника Assistant.