Приложение “Госуслуги стопкоронавирус” не распространяется на Москву

12.04.2020, 20:27, Новости дня

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме. Приложение не распространяется на Москву.

Как отметили в министерстве, это мобильное приложение обеспечит предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавируса. Его также можно использовать для организации пропускного режима в условиях самоизоляции в том или ином российском регионе, за исключением Москвы, где разработана собственная система цифровых пропусков.

В Минкомсвязи уточнили, что приложение не является обязательным для использования, решение об этом будут принимать региональные власти.

"Реализованное в настоящее время решение работает как платформенное и позволяет апробировать механизм оформления электронных пропусков в режиме самодекларации пользователем целей выхода из дома", — приводит выдержку из сообщения ведомства ТАСС.

Сервис, разработанный Минкомсвязи, позволяющий человеку получить QR-код в том числе для разрешения выйти из дома по личным делам во время карантина из-за коронавируса, появился ранее в магазинах приложений App Store и Google Play.