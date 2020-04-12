Российские медики совершают массовый подвиг

12.04.2020, 20:27, Новости дня

Владимир Путин сказал, что мы "впервые за последние десятилетия так остро осознали важность, незаменимость труда врачей". Но ведь кроме труда есть культурный аспект. Наши врачи во все времена были еще и нравственными ориентирами общества. Сама профессия, сочетающая в себе самоотверженное милосердие с глубочайшими знаниями по устройству человека, да еще в РФ при всех войнах и жестких социальных экспериментах именно врачи составляли здоровый костяк деятельной интеллигенции. Спасая людей от ран и болезней, они всегда были и нравственной точкой опоры. Вспомним лишь некоторых.

Николай Иванович Пирогов — участник Крымской войны, основоположник военно-полевой хирургии. Пионер русской школы анестезии. Впервые в мире применил наркоз на поле боя. Первым применил эфирный наркоз. Первым в хирургии стал широко использовать гипс. В ходе обороны Севастополя привлек женщин к уходу за ранеными.

Вот сколь деликатно Николай Иванович Пирогов предостерегал от невежества и всезнайства: "Самый высокий талант опозорится, если слишком самоуверенный захочет с первого раза применить свои силы в таком деле, которое требует огромных предварительных сведений, зрелости ума в суждении и опыта в жизни".

Вообще РФ богата именами выдающихся врачей и ученых-медиков. Сергей Петрович Боткин — выдающийся врач и организатор здравоохранения. Основатель российского эпидемиологического общества. Первая санитарная карета — прообраз скорой помощи — это Боткин. Первым описал гепатит А. Сейчас это болезнь Боткина. Боткинская больница — это в его честь.

А сын Сергея Петровича Евгений Сергеевич Боткин — доброволец на русско-японской войне. С фронта вернулся с шестью боевыми орденами. Став по выбору Александры Федоровны лейб-медиком императора Николая Второго, с царской семьей доктор прошел жизненный путь до последней секунды. По своей воле, из чувства долга и самой высокой любви. Расстрелян в ипатьевском доме в ночь с 16-го на 17 июля 1918 года. Причислен к лику святых.

А вот еще ярчайшие имена: Иван Петрович Павлов, Николай Александрович Семашко, Николай Васильевич Склифосовский, Илья Ильич Мечников, Николай Нилович Бурденко, Александр Васильевич Вишневский. Каждый — эпоха.

Но сегодня нам хотелось бы выделить в нашей истории еще и тех врачей, чье служение было шире профессии. Вообще у российских врачей служение, как правило, шире профессии. Но если смотреть именно с этого ракурса, то есть выдающиеся примеры.

Владимир Иванович Даль — автор, наверное, лучшего в нашей словесности Толкового словаря живого великорусского языка. Закончив в 1826 году службу на Черноморском флоте мичманом, идет учиться на хирурга в Дерптский университет, ныне — Туртусский. "Я почувствовал необходимость в основательном учении, в образовании, дабы быть на свете полезным человеком", — говорил Даль.

Закончив курс досрочно и с высшими показателями, он отправляется на очередную русско-турецкую войну лекарем полевого госпиталя. Вернувшись с фронта в Петербург, становится звездой в профессии — даже тогда скальпелем снимал катаракту, возвращая зрение. Но и переключившись на работу над словарем, до конца жизни не оставлял врачебную практику.

А что до этических правил Владимира Ивановича Даля, то как вам такое? "Мало славы служить из одной корысти; нет, послужи-ка ты под оговором, под клеветою, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да из чести", — отмечал Даль.

Примером как раз такого служения — под оговором и клеветою, из чести — был выдающийся врач архиепископ Лука (в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий). Закончив художественную школу в Киеве и пройдя стажировку в Мюнхене, принял строгое для себя решение стать врачом.

"Недолгие колебания кончились решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей", — признавался архиепископ Лука.

Уже оперируя, в 1921 году, в период гонения на Церковь, стал священником. Сослали, а потом еще ссылали не раз. Тюрьмы, допросы и пытки. В неволе в общей сложности провел 11 лет, но не переставал оперировать — лечил раненых красноармейцев в эвакогоспитале. Его бесценная монография "Очерки гнойной хирургии" в допенициллиновую эпоху спасла бесчисленные жизни. За этот труд в 1946 году удостоен Сталинской премии. И как символическая реабилитация — медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Как хирург излечивал слепоту от трахомы. Будучи уже архиепископом Симферопольским и Крымским, сам под конец жизни ослеп. Но и тогда принимал больных. Святитель Лука причислен Русской Православной Церковью к лику святых.

Впрочем, вернемся в досоветские времена. Антон Павлович Чехов — выпускник Московского университета имени И. М. Сеченова — был практикующим врачом. В 1892-м Чехов купил подмосковную усадьбу Мелихово, а в Россию как раз нагрянула холера. Вокруг Мелихова Чехов выстроил настоящую противохолерную оборону. А своему другу, издателю и покровителю Алексею Суворину, который скрылся тогда от холеры в Европе, писал так: "В то время как вы в своих письмах приглашали меня то в Вену, то в Аббацио, я уже состоял участковым врачом Серпуховского земства, ловил за хвост холеру и на всех парах организовывал новый участок. Но обиднее всего, что после целого ряда моих писем о наших холерных передрягах вы вдруг из веселого бирюзового Биаррица пишете мне, что завидуете моему досугу! Да простит вам Аллах".

В Первую мировую врачом в прифронтовых госпиталях служил Михаил Булгаков — в Каменец-Подольске, Черновцах, Киеве. С таким опытом Булгакова направляют уже заведовать больницей в Смоленской губернии. Доктор Булгаков лично принимал тогда по 50 больных в день. И вот как о нем писала его сестра Надежда: "Врачебный долг — вот что прежде всего определяет его отношение к больным. Он относится к ним с подлинно человеческим чувством. Он глубоко жалеет страдающего человека и горячо хочет ему помочь, чего бы это ни стоило ему".

Концентрированный образ нашего врача — Любовь Сергеевна Соболева. Она боролась с чумой всю свою жизнь. И на фронтах Первой мировой, и в годы Второй мировой войны, когда ее как начальника советского противочумного отряда отправили в Монголию. Документальный фильм об этой истории был снят в 1979 году — "Девять дней и вся жизнь".

Монголия. Август 1945-го. Срочный вызов в степь. Там — чума. Уже несколько юрт вымерли. По правилам юрты сжигают вместе с жертвами чумы. В одной из юрт Любовь Соболева находит осиротевшего мальчика и принимает самоотверженное решение — остаться с ним на те самые девять дней, лечить. Сама заболела, сама вылечилась и мальчика выходила. Имя мальчика — Увгун-Бургут — Степной Орел. По монгольскому обычаю к имени добавляется и фамилия спасителя. Увгун-Бургут Соболев сам стал знаменитым в Монголии врачом, а у Любови Соболевой там внуки пошли. Вот что такое наш врач.

Сегодня российские медики совершают массовый подвиг. Напомним еще раз: по решению президента тех, кто на передовой битвы со смертоносной эпидемией, страхуют сейчас наравне с военными. Символично и о многом говорит.

Текст:

"Вести недели"