“Мы вместе” в Большом: мечту всех зрителей исполнили онлайн

12.04.2020, 20:27, Новости дня

Неожиданный эффект коронавируса – искусство стало ближе и интереснее людям. Цифровые технологии позволяют прикоснуться к прекрасному всем. Например, виртуальные двери всем распахнул Большой театр. Трансляцию концерта "Мы вместе" вел телеканал "Россия 1". А вообще в эти дни в онлайн-пространстве можно увидеть работы художников и даже с ними пообщаться. Как искусство находит новые формы и новых поклонников?

Эту музыку даже коронавирусу не удалось поставить на паузу. Уже вторую неделю знаменитые артисты, а вместе с ними и миллионы телезрителей в прямом эфире постигают искусство танца.

На репетициях "Танцев со звездами" в самом большом павильоне "Мосфильма" — беспрецедентные для российского телевидения меры антивирусной безопасности. Специальные сотрудники следят, чтоб на площадке было не больше пятидесяти человек, все работали в масках и респираторах.

Обморок на генеральном прогоне случился у телеведущей Елены Летучей. Несмотря на то что все участники перед съемками сдавали анализ на коронавирус, первым делом все подумали на самое страшное. Обошлось. Голова закружилась от танцев и стойкого запаха хлорки в павильоне, запаха, который будет сопровождать участников проекта еще несколько недель, что будут идти сьемки.

"Чтобы эта заразительность была именно такой. Мне кажется что сегодня это спасительно для нас: видеть талант, людей, которые преодолевают себя и становятся победителями", — отметила телеведущая Дарья Златопольская.

Любимые артисты не только учатся побеждать сами, но учат этому других. Когда телевизор и Интернет стали главными спутниками россиян на самоизоляции, провести это время с пользой и освоить неизведанные навыки предложил канал "Россия 1". Тысячи россиян уже приняли участие во флешмобе "Россия танцует дома" и готовы выполнять новые задания от хореографов проекта.

Диктор с какой-то особой лаской и теплотой по громкоговорителю вызывает актеров на сцену. Кажется, жизнь вернулась и в легендарный Большой театр. Накануне здесь снова играла музыка, пели, танцевали и даже читали стихи.

Знаменитый партер исторической сцены Большого театра. Оказаться здесь — мечта абсолютно любого зрителя, но сегодня из-за коронавируса здесь все места свободны. Партер у каждого зрителя — дома перед телевизором. Артисты работают для них.

"Хорошее настроение и дух оптимизма — это самое главное, что помогает бороться со всеми вирусами", — уверен Николай Расторгуев, народный артист России.

Самые разные исполнители. Те, кто, возможно, никогда не оказались бы на сцене Большого, в этот вечер собрались вместе, чтобы своим творчеством сказать "спасибо" тем, кто обязательно должен победить в войне с вирусом, в первую очередь врачам.

"Я понимаю, что нас смотрят миллионы наших соотечественников. То, насколько организм позволит, я отдам им часть своей любви и своего тепла, благодарности тем кто борется с коронавирусом, кто помогает не заболеть другим людям", — отметил народный артист РФ Владимир Машков.

"Может, у врачей от этого появиться больше, люди останутся на вечер дома и никуда не пойдут. Это тоже важно", — считает заслуженная артиста РФ Юлия Пересильд.

Артисты и сами соскучились по сцене. Но и находясь дома, они не оставляют свою публику — количество прямых эфиров на их страничках в Интернете зашкаливает, а онлайн-квартирные концерты любимых музыкантов стали ежевечерним досугом для миллионов россиян.

"Зрители есть, они по ту сторону экрана, и для меня это вошло в какую-то привычную вещь за эти несколько недель", — призналась певица Полина Гагарина.

"Если рядом твой любимый рояль, можно найти себе много работы", — уверен народный артист России, композитор Игорь Крутой.

"У всех знаете такое ощущение, что я в смартфоне лично для кого-то пою", — сказал народный артист РФ Олег Газманов.

Культура вопреки всему на "удаленке" стала даже как-то ближе к рядовому зрителю. Да и сам зритель, лишившись возможности прямого контакта с искусством, ищет виртуальный. И находит.

Небольшая картинная галерея на Ильинке в Москве фиксирует десятикратный рост посещаемости своих интернет-ресурсов. Ее проект "Что, если?" о том, готовы ли мы к чрезвычайным ситуациям, волнует людей по всей России, ведь сегодня это "если" отчасти уже свершилось.

"Слава богу, цифровой мир оказался готов к такой перемене. Может, даже и хорошо, что сейчас люди многое прочтут, подготовятся теоретически и с новой силой вернутся в залы", — отметил Емельян Захаров, совладелец московской галереи современного искусства "Триумф".

Живопись, спектакли, концерты — проектов онлайн уже великое множество. И это наше совместное творчество: художников, музыкантов, актеров и зрителей.

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"Вести недели"