Мнение: Триллионы от ФРС, разблокировка Уханя и цифровые пропуска

12.04.2020, 20:20, Разное

1. Федеральная резервная система США выделит ещё 2,3 триллиона долларов на спасение экономики, итого уже больше 4 триллионов. Деньги пойдут на льготные займы крупному и среднему бизнесу, на выкуп долгов компаний, а также на покупку долгов муниципалитетов:

https://newizv.ru/news/economy/09-04-2020/v-ssha-vydelyat-2-3-trilliona-dollarov-dlya-podderzhki-ekonomiki/rrr

В Сети уже начали говорить о том, что это очередное американское QE – количественное смягчение, покупка центробанком необеспеченных активов для впрыскивания денег в экономику:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Количественное_смягчение

Сравнение имеет смысл. В 2008-2014 годах, в ходе борьбы с финансовым кризисом, ФРС скупила долговых активов на сумму в 4,5 триллиона долларов, что примерно соответствует нынешнему объёму антикризисной программы США. Но тогда это произошло на протяжении 6 лет, а сейчас сумма того же размера была заявлена практически сразу и одновременно. Проведу аналогию — это как если бы на первом курсе студент выпил ящик водки за весь курс, а на четвёртом курсе тот же ящик ушёл бы у него за неделю.

2. К вопросу о том, сколько может продолжаться режим самоизоляции. В Китае недавно сняли карантин с Уханя, откуда началась эпидемия. Город был закрыт в течение 2,5 месяцев:

https://lenta.ru/news/2020/04/07/wuhan_reopen/

Власти Китая разблокировали выезд из Уханя — города-очага эпидемии коронавирусной инфекции. Населенный пункт был закрыт на протяжении 76 дней, сообщает South China Morning Post.

В ночь на 8 апреля власти Китая открыли трассы, ведущие из Уханя. Теперь горожане могут выехать за его пределы.

Ухань был изолирован с 23 января. Транспортное сообщение, включая метро, автомобили и паромы, было полностью закрыто. Аэропорт и железнодорожные вокзалы также не функционировали. Жители могли покинуть Ухань только по особому разрешению.

Ранее стало известно, что в материковом Китае перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не зафиксировано ни одной смерти по этой причине. В Ухане, провинция Хубэй, где началась вспышка коронавирусной инфекции, уровень летальности составил 5,13 процента. Во всех остальных регионах страны — 0,86 процента.

В России главным очагом эпидемии, очевидно, является Москва. Город, в отличие от Уханя трёхмесячной давности, закрыт неплотно. Режим самоизоляции в столице был введён 26 марта. Если отсчитать 76 дней от этой даты, то мы попадём в начало июня. С этой нижней границей оценки, похоже, согласны врачи:

https://lenta.ru/news/2020/04/11/neskoro/

Эпидемия коронавируса в России по самым оптимистичным прогнозам завершится только к началу июня. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал врач-инфекционист, академик РАН Виктор Малеев.

Он отметил, что судьба россиян находится в их руках. От того, как сограждане будут соблюдать самоизоляцию и выполнять остальные предписания властей, а врачи — выполнять свои обязанности, зависят реальные сроки прекращения вспышки заболевания.

Если же ожидать, что в Москве введут более суровые ограничения и отсчитывать 76 дней от этого момента, то мы попадаем в конец июня.

3. Киберпанк наступает. Контроль над передвижениями граждан в Москве и области введут начиная со следующей недели. Это будут цифровые пропуска, необходимые для любых поездок:

https://lenta.ru/news/2020/04/10/three/

https://lenta.ru/news/2020/04/10/opyat/

Пока что пропуска будут носить заявительный характер, получить их будет легко. Но дальше всё будет зависеть от развития ситуации.

В любом случае, изнывающим от самоизоляции москвичам нужно готовиться к худшему. Пик распространения эпидемии ещё не пройден, а карантин, скорее всего, будет ужесточён и может затянуться на два месяца.

Если политики ждали, когда граждане начнут аплодировать запретительным мерам, пожалуй, вот-вот их ожидание закончится. В Сети с каждым днём нарастает волна негатива по отношению к нарушителям карантина. Сегодня в «Телеграме» шутили: «Мы уже тоскуем по временам, когда гомосексуалисты распространяли СПИД, а не коронавирус».