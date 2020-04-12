Мнение: Чарли меня не бросил….
12.04.2020, 20:10, Разное
Нашел в заборе парка Сокольники дыру и запустил в парк Чарли, дав команду: «Гулять!».
Думал, погоняет Чарли белок, порезвится.
Но Чарли моих помыслов не понял, посмотрел на меня осуждающе-недоумевая.
И произнес Чарли (глазами, мы друг друга уже давно без слов понимаем):
– Если я кинусь за белками, ты там за забором сразу станешь праздно шатающимся балбесом… А со мной – ты меня выгуливаешь.
В общем, вылез Чарли обратно из парка, не бросил меня… И пошли мы с ним гулять вместе…
Источник: Ирек Муртазин
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