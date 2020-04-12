 

Мнение: Чарли меня не бросил….

12.04.2020, 20:10, Разное

Нашел в заборе парка Сокольники дыру и запустил в парк  Чарли, дав команду: «Гулять!».

Думал, погоняет Чарли белок, порезвится.

Но Чарли моих помыслов  не понял, посмотрел на меня осуждающе-недоумевая.

И произнес Чарли (глазами, мы друг друга уже давно без слов понимаем):

– Если я кинусь за белками, ты там за забором сразу станешь праздно шатающимся балбесом…  А со мной – ты меня выгуливаешь.

В общем, вылез Чарли обратно из парка, не бросил меня… И пошли мы с ним гулять вместе…

Источник: Ирек Муртазин



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