Мнение: Чарли меня не бросил….

12.04.2020, 20:10, Разное

Нашел в заборе парка Сокольники дыру и запустил в парк Чарли, дав команду: «Гулять!».

Думал, погоняет Чарли белок, порезвится.

Но Чарли моих помыслов не понял, посмотрел на меня осуждающе-недоумевая.

И произнес Чарли (глазами, мы друг друга уже давно без слов понимаем):

– Если я кинусь за белками, ты там за забором сразу станешь праздно шатающимся балбесом… А со мной – ты меня выгуливаешь.

В общем, вылез Чарли обратно из парка, не бросил меня… И пошли мы с ним гулять вместе…