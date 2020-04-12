 

Аналитики оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян

12.04.2020, 20:09, Разное

Из-за третьей, начиная с 2007 года, рецессии, доходы российских граждани вновь упадут, отметили аналитики Nordea и Альфа-Банка. За последние 2 года доходы жителей РФ суммарно выросли почти на 1%, однако этот показатель в 8,5 раз ниже, чем уровень падения заработков в период 2014-2017 годов из-за введения санкций.
Эксперты отмечают, что сейчас уровень жизни в стране почти такой же, как 10 лет назад. Новый кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведет россиян к уровням дохода кризисного 2008 или послекризисного 2009 годов. При этом, на возвращение к досанкционному уровню уйдет несколько лет – не менее 5 при «оптимистическом сценарии». По сути, прошедшее десятилетие показало, что экономика Российской Федерации «бегает на месте».

Более того, из-за вспышки коронавируса «полностью разрушена возможность избежать ловушки стагнации». Уже к июню, даже в случае отмены карантина, доходы россиян могут снизиться даже в номинальных значениях – к концу года данный показатель составит до 5%: в последний раз более высокий показатель был зафиксирован в 2008 году – чуть более 6%.



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