Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с пропусками

12.04.2020, 20:09, Разное

Представители московской мэрии официально заявили, что люди, предлагающие оформить цифровые пропуска посредством социальных сетей или мессенджеров, являются мошенниками. Напомним, уже с 15 апреля в столице начнут действовать специальные пропуска для передвижения по городу в личном или общественном транспорте.

«На просторах интернета вновь появились мошенники. На этот раз они используют ботов в мессенджере Telegram, предлагающих жителям Москвы оформление пропуска с помощью данного приложения. Взамен они требуют номера телефонов и персональную информацию москвича», – отметили представители пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Стоит отметить, что пропуск можно оформить с 13 апреля в телефонном режиме (+7 (495) 777-77-77) или благодаря сайту mos.ru. К слову, до этого мошенники воспользовались иной схемой: с помощью СМС они рассылали сообщения с угрозой штрафа или уголовного преследования за нарушение режима самоизоляции. Преступники требовали оплату фейкового штрафа в течение дня.