 

Жителей Москвы предупредили о мошенничестве с пропусками

12.04.2020, 20:09, Разное

Представители московской мэрии официально заявили, что люди, предлагающие оформить цифровые пропуска посредством социальных сетей или мессенджеров, являются мошенниками. Напомним, уже с 15 апреля в столице начнут действовать специальные пропуска для передвижения по городу в личном или общественном транспорте.
«На просторах интернета вновь появились мошенники. На этот раз они используют ботов в мессенджере Telegram, предлагающих жителям Москвы оформление пропуска с помощью данного приложения. Взамен они требуют номера телефонов и персональную информацию москвича», – отметили представители пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Стоит отметить, что пропуск можно оформить с 13 апреля в телефонном режиме (+7 (495) 777-77-77) или благодаря сайту mos.ru. К слову, до этого мошенники воспользовались иной схемой: с помощью СМС они рассылали сообщения с угрозой штрафа или уголовного преследования за нарушение режима самоизоляции. Преступники требовали оплату фейкового штрафа в течение дня.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Анджелина Джоли рассказала, что провела два месяца в больнице вместе с дочерьми

02.04 / Мнение: Москва без москвичей

27.03 / Рубль отвязался от нефти и держит оборону

22.02 / Мнение: Видеть поле

04.03 / Житель Новосибирска взял в заложники продавщицу

11.03 / Дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта в первый раз появились на публике после операций

26.03 / Данные пользователей для входа в аккаунты WhatsApp обнаружили в открытом виде

07.03 / В вашей Конституции не может быть слова «Бог»

06.04 / Мнение: Пара из фильма “Джентльмены”

08.03 / «Спасибо, Прага!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска