 

В Нидерландах подожгли четыре вышки сотовых сетей 5G

12.04.2020, 20:09, Разное

В Нидерландах в течение недели подожгли четыре вышки сотовых сетей 5G. Власти считают, что это дело рук активистов, выступающих против развертывания этой системы на территории страны.
Причиной для обвинения активистов служит не только целенаправленное уничтожение исключительно вышек 5G, но и соответствующие слоганы, оставленные рядом с местом преступления. Всего за неделю активистам удалось повредить четыре вышки сотовой связи. Провайдеры и операторы связи в Нидерландах, несмотря на происшествия, делают всё возможное для поддержания высокого уровня качества предоставляемых услуг.

Активисты по всему миру выступают против сетей 5G из-за опасений, что радиоволны могут навредить здоровью человека. Также они считают, что такие сотовые сети могут повлиять на безопасность личной информации и нарушают право на сохранение неприкосновенности переписок.



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