Ассанж во время проживания в посольстве Эквадора стал отцом

12.04.2020, 20:08, Новости дня

Юрист Стелла Моррис заявила, что она и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж завели двоих детей, когда он жил в посольстве Эквадора в Лондоне.

По ее словам, сыну Гэбриэлу три года, Максу – год. При этом Моррис заявила, что опасается за здоровье Ассанжа из-за пандемии коронавируса, передает «Интерфакс».

Напомним, Ассанжа арестовали в Лондоне после того, как он лишился убежища в посольстве Эквадора. Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания о его экстрадиции в США на конец февраля 2020 года, но рассмотрение может затянуться на шесть лет.

Отец Ассанжа говорил, что его сын может умереть в тюрьме.