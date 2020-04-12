Вашингтон угрожает Эр-Рияду последствиями, если добыча нефти не снизится

12.04.2020, 20:03, Разное

12 апреля 2020

Иллюстрация: aawsat.com.

Сделка ОПЕК+ принципиально одобрена, но Эр-Рияд и Мехико продолжают дискутировать об объемах сокращения нефти Мексикой. Тем временем сенаторы США пугают Саудовскую Аравию последствиями, если страна не начнет сокращать добычу.

В четверг на 11-часовых переговорах ОПЕК+ Мексика отказалась снижать добычу, но потом согласилась на 100 тысяч баррелей, а не предложенные 400 тысяч баррелей. В тексте соглашения же говорится, что оно действует, если Мексика выполнит свои условия.

«Мы не можем согласиться на это сокращение, потому что мы приложили очень большие усилия, затратили человеческие и экономические ресурсы на восстановление производства», — сказала министр энергетики Мексики Нале Гарсия в интервью радиостанции Radio Formula. В свою очередь, ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас писал, что нежелание Мехико сокращать добычу может крыться еще в том, что страна захеджировала (застраховала) свою добычу по $ 49 и получит компенсацию.

Как бы то ни было, но в поддержку Мексики выступил Дональд Трамп, который заявил, что часть несокращенных объемов США возьмут на себя и Мехико их потом компенсирует.

Жавье Блас сообщил, что Саудовская Аравия и Мексика продолжают спорить по объемам в 300 тысяч баррелей и в РФ рано посчитали сделку делом решенным: «Москва будет крайне удивлена, если сделка сорвется».

«Нет признаков того, что Мексика изменит позицию по самостоятельному сокращению добычи в 100 тысяч баррелей и на 250 тысяч за счет США. Переговоры продолжаются», — написала в Twitter замглавы ближневосточного бюро издания Energyintelligence Амена Бакр.

Параллельно переговорам Саудовской Аравии и Мексики с Эр-Риядом поговорили и американские сенаторы. Группа ведущих законодателей от Республиканской партии во главе с Кевином Крамером заявила министру энергетики и замминистра обороны королевства, что Саудовская Аравия развязала войну против нефтепроизводителей США и ей этого не простят, а последующие действия королевства покажут, можно ли еще спасти стратегическое партнерство двух стран. Об этом Кевин Крамер написал в Twitter.

Иллюстрация: twitter.com.

Напомним, что страны ОПЕК+ приняли декларацию о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей с условием, что Мексика выполнит свои условия. При этом страны, не участвующие в сделке, не взяли на себя официальных обязательств по снижению производства — США, Бразилия, Норвегия…

Ожидалось, что договоренностей удастся достичь на заседании министров энергетики стран «Большой двадцатки», однако в коммюнике по итогам встречи отсутствует упоминание о сокращении добычи нефти. Сказано только о необходимости принятия немедленных мер для обеспечения стабильности энергетического рынка и соблюдении баланса интересов производителей и потребителей.

Кто выразил желание присоединиться к сделке, так это Африканская организация производителей нефти (APPO). 10 из 18 входящих в нее стран не участвуют в ОПЕК и АРРО сообщило, что скоро уведомит об объемах дополнительного сокращения.

Что касается крупнейшего производителя нефти в мире — США, то Управление информации Минэнерго страны опубликовало обновление своего прогноза на 2020 год. Добычу нефти в США снизят на 1,8 миллионов баррелей в 2020 году. Это — 18% от того объема сокращений, который обсуждают сейчас страны ОПЕК+.

Крупнейшие американские нефтяные корпорации при этом уже объявили о сокращении добычи нефти в США. Делают это они как бы не в рамках сделки с ОПЕК+, а для снижения капитальных затрат, но всех участников рынка это устроит, считают аналитики.

Так, о снижении капитальных затрат на 20−30% и сокращении сланцевой добычи в США заявили такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и Continental Resources. «Американская нефтяная промышленность начинает сокращения, которые просят Саудовская Аравия, РФ и другие страны ОПЕК+. Конечно, это подается под видом сокращений из-за влияния низких цен на капитальные расходы. Но, очевидно, этого будет достаточно для ОПЕК+, — написал ведущий корреспондент по энергетике Bloomberg Жавье Блас в Twitter. — ОПЕК+ уже давно принимала от своих членов (Мексики, например) сокращения, которые были не чем иным, как естественным снижением, которое прятали под добровольным сокращением. Если это срабатывает внутри ОПЕК+, то сработает и в случае с США».

Сам Вашингтон по-прежнему не дает однозначного ответа об участии США в возможной сделке. Как заявил Дональд Трамп, сокращение добычи в стране произойдет автоматически: «Они уже сокращают. Это — рынки: предложение и спрос».